Шеф свердловской полиции Мешков анонсировал задержание мэра

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Открытие выставки «Николай Кузнецов. Человек-Легенда» в музее «Россия — моя история». Екатеринбург, мешков александр
Раскрывать фамилию Александр Мешков не стал Фото:

В 2024 году против одного из свердловских мэров могут возбудить уголовное дело из-за подозрений в коррупции. Об этом на заседании областного заксобрания заявил глава регионального ГУ МВД полковник Александр Мешков.

«В поле нашего пристального внимания находятся вопросы пресечения фактов коррупции со стороны руководителей различного уровня. Так, в прошлом году фигурантами уголовных дел становились и главы органов местного самоуправления. По этическим соображениям, а также в интересах следствия, озвучивать фамилию я пока не буду. Скажу лишь одно, что в настоящее время, к сожалению, у нас есть информация, что в отношении очередного главы будет возбуждено уголовное дело», — сказал Мешков. Трансляция заседания велась на youtube-канале заксобрания Свердловской области.

Ранее за взятку был осужден глава Пышмы Виктор Соколов. Суд назначил ему штраф в размере 15 млн рублей и отправил в колонию на восемь лет. Однако прокуратура добивается ужесточения приговора.

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В 2024 году против одного из свердловских мэров могут возбудить уголовное дело из-за подозрений в коррупции. Об этом на заседании областного заксобрания заявил глава регионального ГУ МВД полковник Александр Мешков. «В поле нашего пристального внимания находятся вопросы пресечения фактов коррупции со стороны руководителей различного уровня. Так, в прошлом году фигурантами уголовных дел становились и главы органов местного самоуправления. По этическим соображениям, а также в интересах следствия, озвучивать фамилию я пока не буду. Скажу лишь одно, что в настоящее время, к сожалению, у нас есть информация, что в отношении очередного главы будет возбуждено уголовное дело», — сказал Мешков. Трансляция заседания велась на youtube-канале заксобрания Свердловской области. Ранее за взятку был осужден глава Пышмы Виктор Соколов. Суд назначил ему штраф в размере 15 млн рублей и отправил в колонию на восемь лет. Однако прокуратура добивается ужесточения приговора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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