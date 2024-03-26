Шеф свердловской полиции Мешков анонсировал задержание мэра

26 марта 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Раскрывать фамилию Александр Мешков не стал Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2024 году против одного из свердловских мэров могут возбудить уголовное дело из-за подозрений в коррупции. Об этом на заседании областного заксобрания заявил глава регионального ГУ МВД полковник Александр Мешков. «В поле нашего пристального внимания находятся вопросы пресечения фактов коррупции со стороны руководителей различного уровня. Так, в прошлом году фигурантами уголовных дел становились и главы органов местного самоуправления. По этическим соображениям, а также в интересах следствия, озвучивать фамилию я пока не буду. Скажу лишь одно, что в настоящее время, к сожалению, у нас есть информация, что в отношении очередного главы будет возбуждено уголовное дело», — сказал Мешков. Трансляция заседания велась на youtube-канале заксобрания Свердловской области. Ранее за взятку был осужден глава Пышмы Виктор Соколов. Суд назначил ему штраф в размере 15 млн рублей и отправил в колонию на восемь лет. Однако прокуратура добивается ужесточения приговора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году против одного из свердловских мэров могут возбудить уголовное дело из-за подозрений в коррупции. Об этом на заседании областного заксобрания заявил глава регионального ГУ МВД полковник Александр Мешков. «В поле нашего пристального внимания находятся вопросы пресечения фактов коррупции со стороны руководителей различного уровня. Так, в прошлом году фигурантами уголовных дел становились и главы органов местного самоуправления. По этическим соображениям, а также в интересах следствия, озвучивать фамилию я пока не буду. Скажу лишь одно, что в настоящее время, к сожалению, у нас есть информация, что в отношении очередного главы будет возбуждено уголовное дело», — сказал Мешков. Трансляция заседания велась на youtube-канале заксобрания Свердловской области. Ранее за взятку был осужден глава Пышмы Виктор Соколов. Суд назначил ему штраф в размере 15 млн рублей и отправил в колонию на восемь лет. Однако прокуратура добивается ужесточения приговора.