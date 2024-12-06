Врач-эндокринолог назвала полезную сладость, которая даже помогает от гастрита

Зефир может благотворно влиять на желудочно-кишечный тракт, особенно когда он содержит агар-агар. Об этом сообщила доктор медицинских наук и врач-эндокринолог Зухра Павлова.
«Зефир — менее калорийный, чем многие другие сладости, и содержит массу полезных микроэлементов: кальций, калий, магний. Еще полезнее — зефир с агар-агаром, тем более что эта желеобразная субстанция для поврежденной слизистой — своего рода лекарство, которое защищает желудок от негативного воздействия, так как, образно говоря, создается такая пленочка», — отметила Павлова в интервью радио Sputnik.
Тем не менее доктор предостерегает от чрезмерного употребления зефира из-за высокого содержания фруктозы, которое может привести к негативным последствиям, таким как ожирение печени. Она считает зефир одной из наименее вредных сладостей при умеренном потреблении: «Яблочное или любое другое фруктово-ягодное пюре, из которого делают зефир, — это избыток фруктозы или глюкозы. Если есть много фруктозы или глюкозы, то это — простой путь к ожирению печени и вообще к ожирению, ну и дальше ко всем последующим составляющим. Поэтому делать из зефира панацею — нельзя, но если есть его в умеренном количестве, то это одна из самых безвредных сладостей», — подчеркнула Павлова.
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