Зампреду Хабаровского края Никонову вменяют получение взятки 82 млн рублей

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Никонов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере
Никонов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере Фото:

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов и другие должностные лица обвиняются в получении взятки в размере 82 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Следствием собраны доказательства, подтверждающие, что в 2021-2023 годах Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ „Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций“ минздрава Хабаровского края получили от владельца группы компаний взятку в размере 82 миллиона рублей», — заявил Бастрыкин. Его слова приводит РИА Новости.

В июле этого года Никонов был арестован на два месяца за превышение полномочий и получение взяток. Тогда свою вину он не признал. По данным следствия, вместе с ним в махинациях были задействованы его подчиненные и аффилированные лица. Они организовали системные хищения при закупках в медицинской сфере и строительстве.

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Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов и другие должностные лица обвиняются в получении взятки в размере 82 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Следствием собраны доказательства, подтверждающие, что в 2021-2023 годах Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ „Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций“ минздрава Хабаровского края получили от владельца группы компаний взятку в размере 82 миллиона рублей», — заявил Бастрыкин. Его слова приводит РИА Новости. В июле этого года Никонов был арестован на два месяца за превышение полномочий и получение взяток. Тогда свою вину он не признал. По данным следствия, вместе с ним в махинациях были задействованы его подчиненные и аффилированные лица. Они организовали системные хищения при закупках в медицинской сфере и строительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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