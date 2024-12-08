Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов и другие должностные лица обвиняются в получении взятки в размере 82 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Следствием собраны доказательства, подтверждающие, что в 2021-2023 годах Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ „Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций“ минздрава Хабаровского края получили от владельца группы компаний взятку в размере 82 миллиона рублей», — заявил Бастрыкин. Его слова приводит РИА Новости.
В июле этого года Никонов был арестован на два месяца за превышение полномочий и получение взяток. Тогда свою вину он не признал. По данным следствия, вместе с ним в махинациях были задействованы его подчиненные и аффилированные лица. Они организовали системные хищения при закупках в медицинской сфере и строительстве.
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