Хабаровский вице-губернатор Никонов задержан за взятки: что известно об уголовном деле и фигуранте

Вице-губернатор Хабаровского края Никонов стал фигурантом уголовного дела
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Евгения Никонова задержали на своем рабочем месте
Евгения Никонова задержали на своем рабочем месте Фото:

В Хабаровске задержали заместителя председателя правительства региона Евгения Никонова, который подозревается в получении взяток. В своем материале URA.RU предоставляет подробную информацию о ходе данного уголовного дела и его обстоятельствах.

Уголовное дело и задержание

Евгений Никонов стал фигурантом уголовного дела, что подтвердили в пресс-службе Следственного комитета РФ. В данном контексте стало известно, что в отношении Никонова проводится расследование. Ранее поступила информация от правоохранительных органов о том, что Никонов был задержан по делу о коррупции, и на данный момент с ним проводятся следственные действия, передает «Национальная служба новостей».

Задержание произошло в Хабаровске. В правоохранительных органах уточнили, что уголовное дело связано с подозрением на получение взятки в особо крупном размере при заключении контрактов.

По версии следствия, чиновник, отвечающий за социальные вопросы, использовал свое положение для получения неправомерной выгоды в сфере здоровья граждан. В частности, рассматривается проект с теплоходом «Здоровье», который предназначен для оказания медицинской помощи в отдаленных районах края. Согласно заявленным планам, теплоход должен был обслуживать 70 пациентов, однако на практике вместо него в села прибывает катер, способный принять лишь 30 человек, что ставит под сомнение реализацию проекта.

Биография Евгения Никонова

Евгений Никонов родился в Хабаровске в 1974 году и в 1997 году окончил Дальневосточный государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». Он защитил докторскую диссертацию и с 2014 по 2020 год работал в Департаменте здравоохранения города Москвы. С августа по декабрь 2020 года занимал должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства края по социальным вопросам, а с декабря 2020 года возглавил это направление.

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В Хабаровске задержали заместителя председателя правительства региона Евгения Никонова, который подозревается в получении взяток. В своем материале URA.RU предоставляет подробную информацию о ходе данного уголовного дела и его обстоятельствах. Уголовное дело и задержание Евгений Никонов стал фигурантом уголовного дела, что подтвердили в пресс-службе Следственного комитета РФ. В данном контексте стало известно, что в отношении Никонова проводится расследование. Ранее поступила информация от правоохранительных органов о том, что Никонов был задержан по делу о коррупции, и на данный момент с ним проводятся следственные действия, передает «Национальная служба новостей». Задержание произошло в Хабаровске. В правоохранительных органах уточнили, что уголовное дело связано с подозрением на получение взятки в особо крупном размере при заключении контрактов. По версии следствия, чиновник, отвечающий за социальные вопросы, использовал свое положение для получения неправомерной выгоды в сфере здоровья граждан. В частности, рассматривается проект с теплоходом «Здоровье», который предназначен для оказания медицинской помощи в отдаленных районах края. Согласно заявленным планам, теплоход должен был обслуживать 70 пациентов, однако на практике вместо него в села прибывает катер, способный принять лишь 30 человек, что ставит под сомнение реализацию проекта. Биография Евгения Никонова Евгений Никонов родился в Хабаровске в 1974 году и в 1997 году окончил Дальневосточный государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». Он защитил докторскую диссертацию и с 2014 по 2020 год работал в Департаменте здравоохранения города Москвы. С августа по декабрь 2020 года занимал должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства края по социальным вопросам, а с декабря 2020 года возглавил это направление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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