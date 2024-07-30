Хабаровский вице-губернатор Никонов задержан за взятки: что известно об уголовном деле и фигуранте

В Хабаровске задержали заместителя председателя правительства региона Евгения Никонова, который подозревается в получении взяток. В своем материале URA.RU предоставляет подробную информацию о ходе данного уголовного дела и его обстоятельствах.
Уголовное дело и задержание
Евгений Никонов стал фигурантом уголовного дела, что подтвердили в пресс-службе Следственного комитета РФ. В данном контексте стало известно, что в отношении Никонова проводится расследование. Ранее поступила информация от правоохранительных органов о том, что Никонов был задержан по делу о коррупции, и на данный момент с ним проводятся следственные действия, передает «Национальная служба новостей».
Задержание произошло в Хабаровске. В правоохранительных органах уточнили, что уголовное дело связано с подозрением на получение взятки в особо крупном размере при заключении контрактов.
По версии следствия, чиновник, отвечающий за социальные вопросы, использовал свое положение для получения неправомерной выгоды в сфере здоровья граждан. В частности, рассматривается проект с теплоходом «Здоровье», который предназначен для оказания медицинской помощи в отдаленных районах края. Согласно заявленным планам, теплоход должен был обслуживать 70 пациентов, однако на практике вместо него в села прибывает катер, способный принять лишь 30 человек, что ставит под сомнение реализацию проекта.
Биография Евгения Никонова
Евгений Никонов родился в Хабаровске в 1974 году и в 1997 году окончил Дальневосточный государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». Он защитил докторскую диссертацию и с 2014 по 2020 год работал в Департаменте здравоохранения города Москвы. С августа по декабрь 2020 года занимал должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства края по социальным вопросам, а с декабря 2020 года возглавил это направление.
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