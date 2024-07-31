Никонова арестовали на два месяца
Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов был арестован на два месяца, сообщает портал DVHub. Он подозревается в превышении полномочий и в получении взяток.
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«Зампреда правительства Хабаровского края арестовали на два месяца», — передает портал. 30 июля силовики задержали мужчину, он подозревается в получении взяток и превышении должностных полномочий. Однако Никонов не признал свою вину.
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