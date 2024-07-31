Общество Вице-губернатора Хабаровского края Никонова арестовали. Видео 31 июля 2024 в 09:50 Размер текста - 17 + Никонова арестовали на два месяца Фото: Официальный сайт Правительства Хабаровского края / khabkrai.ru Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов был арестован на два месяца, сообщает портал DVHub. Он подозревается в превышении полномочий и в получении взяток. Новость по теме Хабаровский вице-губернатор Никонов задержан за взятки: что известно об уголовном деле и фигуранте «Зампреда правительства Хабаровского края арестовали на два месяца», — передает портал. 30 июля силовики задержали мужчину, он подозревается в получении взяток и превышении должностных полномочий. Однако Никонов не признал свою вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов был арестован на два месяца, сообщает портал DVHub. Он подозревается в превышении полномочий и в получении взяток. «Зампреда правительства Хабаровского края арестовали на два месяца», — передает портал. 30 июля силовики задержали мужчину, он подозревается в получении взяток и превышении должностных полномочий. Однако Никонов не признал свою вину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям