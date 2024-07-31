Вице-губернатора Хабаровского края Никонова арестовали. Видео

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Зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов
Никонова арестовали на два месяца Фото:

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов был арестован на два месяца, сообщает портал DVHub. Он подозревается в превышении полномочий и в получении взяток.

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«Зампреда правительства Хабаровского края арестовали на два месяца», — передает портал. 30 июля силовики задержали мужчину, он подозревается в получении взяток и превышении должностных полномочий. Однако Никонов не признал свою вину.

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Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов был арестован на два месяца, сообщает портал DVHub. Он подозревается в превышении полномочий и в получении взяток. «Зампреда правительства Хабаровского края арестовали на два месяца», — передает портал. 30 июля силовики задержали мужчину, он подозревается в получении взяток и превышении должностных полномочий. Однако Никонов не признал свою вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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