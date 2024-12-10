Песков — URA.RU: Россия обсуждает с Абхазией продолжение помощи

Песков: Россия продолжит обсуждение актуальных вопросов с Абхазией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Абхазией
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Абхазией Фото:

Россия продолжит держать контакт с властями Абхазии по всем актуальным направлениям. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU просьбу республики возобновить соцвыплаты и отказ парламента страны ратифицировать договор об инвестициях.

«Как тема этого документа, который был подготовлен, реакция абхазского парламента на этот документ, так и все другие темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи — это все вопросы, которые постоянно мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями. Мы продолжим это обсуждение», — сказал Песков.

Ранее и.о . премьера Абхазии Валерий Бганба попросил Россию возобновить соцвыплаты. В стране также наблюдаются проблемы с энергоснабжением, власти ввели график отключений света, школы и детсады закрыты до 17 декабря. В начале декабря парламент страны отказался ратифицировать абхазско-российское соглашение соглашения об инвестициях. Россия приостановила экономическую помощь Абхазии 1 сентября 2024 из-за невыполнения части обязательств со стороны Сухума.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия продолжит держать контакт с властями Абхазии по всем актуальным направлениям. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU просьбу республики возобновить соцвыплаты и отказ парламента страны ратифицировать договор об инвестициях. «Как тема этого документа, который был подготовлен, реакция абхазского парламента на этот документ, так и все другие темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи — это все вопросы, которые постоянно мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями. Мы продолжим это обсуждение», — сказал Песков. Ранее и.о . премьера Абхазии Валерий Бганба попросил Россию возобновить соцвыплаты. В стране также наблюдаются проблемы с энергоснабжением, власти ввели график отключений света, школы и детсады закрыты до 17 декабря. В начале декабря парламент страны отказался ратифицировать абхазско-российское соглашение соглашения об инвестициях. Россия приостановила экономическую помощь Абхазии 1 сентября 2024 из-за невыполнения части обязательств со стороны Сухума.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...