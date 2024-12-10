Песков — URA.RU: Россия обсуждает с Абхазией продолжение помощи

Россия продолжит держать контакт с властями Абхазии по всем актуальным направлениям. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU просьбу республики возобновить соцвыплаты и отказ парламента страны ратифицировать договор об инвестициях.
«Как тема этого документа, который был подготовлен, реакция абхазского парламента на этот документ, так и все другие темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи — это все вопросы, которые постоянно мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями. Мы продолжим это обсуждение», — сказал Песков.
Ранее и.о . премьера Абхазии Валерий Бганба попросил Россию возобновить соцвыплаты. В стране также наблюдаются проблемы с энергоснабжением, власти ввели график отключений света, школы и детсады закрыты до 17 декабря. В начале декабря парламент страны отказался ратифицировать абхазско-российское соглашение соглашения об инвестициях. Россия приостановила экономическую помощь Абхазии 1 сентября 2024 из-за невыполнения части обязательств со стороны Сухума.
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