10 декабря 2024

Прокуратура ХМАО требует уволить подследственного чиновника депдорхоза по утрате доверия

Прокуратура требует уволить замглавы депдорхоза ХМАО Середнева по статье
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура настаивает на увольнении бывшего первого замглавы депдорхоза ХМАО по отрицательным основаниям
Прокуратура настаивает на увольнении бывшего первого замглавы депдорхоза ХМАО по отрицательным основаниям Фото:

Прокуратура ХМАО требует уволить подследственного первого заместителя директора департамента дорожного хозяйства Андрея Середнева по утрате доверия. Соответствующее представление направлено губернатору Югры Руслану Кухаруку, сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой округа Губернатору региона внесено представление с требованием рассмотрения вопроса об увольнении государственных служащих в связи с утратой доверия. Однако первый заместитель директора департамента уволен работодателем с формулировкой по собственному желанию, начальник управления транспорта департамента — в связи с утратой доверия», — прокомментировали в пресс-службе.

После прокурорской проверки выяснилось, что уволенная по утрате доверия Власова не соответствовала должности — у нее не было соответствующего образования, но Середнев при этом выплачивал ей повышенные премии. Кроме того, оба чиновника принимали участие в работе комиссии на торгах по определению муниципального перевозчика в Нижневартовске, несмотря на конфликт интересов.

По отрицательным основаниям была уволена другая участница коррупционного скандала — начальница управления транспорта Ольга Власова. А первый замдиректора департамента Середнев ушел с формулировкой «по собственному желанию». Надзорное ведомство оспаривает его добровольную отставку в суде.

Ранее URA.RU писало, что Середнев и Власова уволены из правительства ХМАО. Инсайд агентства о том, что первый замглавы депдорхоза ушел по собственному желанию, а его подчиненная — по отрицательным мотивам, подтвердился.

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Прокуратура ХМАО требует уволить подследственного первого заместителя директора департамента дорожного хозяйства Андрея Середнева по утрате доверия. Соответствующее представление направлено губернатору Югры Руслану Кухаруку, сообщила пресс-служба ведомства. «Прокуратурой округа Губернатору региона внесено представление с требованием рассмотрения вопроса об увольнении государственных служащих в связи с утратой доверия. Однако первый заместитель директора департамента уволен работодателем с формулировкой по собственному желанию, начальник управления транспорта департамента — в связи с утратой доверия», — прокомментировали в пресс-службе. После прокурорской проверки выяснилось, что уволенная по утрате доверия Власова не соответствовала должности — у нее не было соответствующего образования, но Середнев при этом выплачивал ей повышенные премии. Кроме того, оба чиновника принимали участие в работе комиссии на торгах по определению муниципального перевозчика в Нижневартовске, несмотря на конфликт интересов. По отрицательным основаниям была уволена другая участница коррупционного скандала — начальница управления транспорта Ольга Власова. А первый замдиректора департамента Середнев ушел с формулировкой «по собственному желанию». Надзорное ведомство оспаривает его добровольную отставку в суде. Ранее URA.RU писало, что Середнев и Власова уволены из правительства ХМАО. Инсайд агентства о том, что первый замглавы депдорхоза ушел по собственному желанию, а его подчиненная — по отрицательным мотивам, подтвердился.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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