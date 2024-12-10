Прокуратура ХМАО требует уволить подследственного чиновника депдорхоза по утрате доверия

Прокуратура ХМАО требует уволить подследственного первого заместителя директора департамента дорожного хозяйства Андрея Середнева по утрате доверия. Соответствующее представление направлено губернатору Югры Руслану Кухаруку, сообщила пресс-служба ведомства.
«Прокуратурой округа Губернатору региона внесено представление с требованием рассмотрения вопроса об увольнении государственных служащих в связи с утратой доверия. Однако первый заместитель директора департамента уволен работодателем с формулировкой по собственному желанию, начальник управления транспорта департамента — в связи с утратой доверия», — прокомментировали в пресс-службе.
После прокурорской проверки выяснилось, что уволенная по утрате доверия Власова не соответствовала должности — у нее не было соответствующего образования, но Середнев при этом выплачивал ей повышенные премии. Кроме того, оба чиновника принимали участие в работе комиссии на торгах по определению муниципального перевозчика в Нижневартовске, несмотря на конфликт интересов.
По отрицательным основаниям была уволена другая участница коррупционного скандала — начальница управления транспорта Ольга Власова. А первый замдиректора департамента Середнев ушел с формулировкой «по собственному желанию». Надзорное ведомство оспаривает его добровольную отставку в суде.
Ранее URA.RU писало, что Середнев и Власова уволены из правительства ХМАО. Инсайд агентства о том, что первый замглавы депдорхоза ушел по собственному желанию, а его подчиненная — по отрицательным мотивам, подтвердился.
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