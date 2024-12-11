Московская компания подала в суд на пермскую школу из-за занятий по основам радиовещания

Московская компания обвинила пермскую школу в нарушении авторских прав
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа использовала обучающие материалы без указания авторства
Школа использовала обучающие материалы без указания авторства Фото:

Школа №32 города Перми (МАОУ «СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова») стала ответчиком в суде по делу о нарушении авторских прав. Иск к учреждению образования подало ООО «Медиамузыка», зарегистрированное в Москве. Как следует из иска, с которым ознакомилось URA.RU, указанное юрлицо потребовало взыскать со школы десятки тысяч рублей. Поводом для судебных разбирательств стало использование МАОУ «СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова» обучающих материалов по основам радиовещания.

«На интернет-странице МАОУ „СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова“ размещена рабочая программа курса внеурочной деятельности „Радио-студия“, 2022. Возраст: 10 — 11 лет (4 класс). Срок реализации: 1 год. Раздел программы „Учебно-тематический план на 2022 — 2023 уч. год“ представляет собой производное произведение от оригинального произведения „Основы радиовещания: План учебного курса“ (2013) с заимствованием дословных фрагментов текста без указания авторства, информация об авторском праве удалена и изменена», — сказано в судебном решении.

Исключительные права на произведение «Основы радиовещания: План учебного курса» принадлежат ООО «Медиамузыка». Срок действия лицензии — 20 лет. Нарушение исключительных прав на указанное произведение ООО «Медиамузыка» оценила в сумму 80 тысяч рублей.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, решив взыскать в пользу московского юрлица 54 тыс рублей (компенсация за нарушение исключительных прав, судебные и почтовые расходы, расходы на оплату юриста. Однако ООО «Медиамузыка» не согласилось с суммой компенсации и обратилась в апелляционную инстанцию. Жалоба юрлица была оставлена без удовлетворения.

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Школа №32 города Перми (МАОУ «СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова») стала ответчиком в суде по делу о нарушении авторских прав. Иск к учреждению образования подало ООО «Медиамузыка», зарегистрированное в Москве. Как следует из иска, с которым ознакомилось URA.RU, указанное юрлицо потребовало взыскать со школы десятки тысяч рублей. Поводом для судебных разбирательств стало использование МАОУ «СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова» обучающих материалов по основам радиовещания. «На интернет-странице МАОУ „СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова“ размещена рабочая программа курса внеурочной деятельности „Радио-студия“, 2022. Возраст: 10 — 11 лет (4 класс). Срок реализации: 1 год. Раздел программы „Учебно-тематический план на 2022 — 2023 уч. год“ представляет собой производное произведение от оригинального произведения „Основы радиовещания: План учебного курса“ (2013) с заимствованием дословных фрагментов текста без указания авторства, информация об авторском праве удалена и изменена», — сказано в судебном решении. Исключительные права на произведение «Основы радиовещания: План учебного курса» принадлежат ООО «Медиамузыка». Срок действия лицензии — 20 лет. Нарушение исключительных прав на указанное произведение ООО «Медиамузыка» оценила в сумму 80 тысяч рублей. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, решив взыскать в пользу московского юрлица 54 тыс рублей (компенсация за нарушение исключительных прав, судебные и почтовые расходы, расходы на оплату юриста. Однако ООО «Медиамузыка» не согласилось с суммой компенсации и обратилась в апелляционную инстанцию. Жалоба юрлица была оставлена без удовлетворения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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