12 декабря 2024

Жители ХМАО пожаловались на шумный каток. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Громкая музыка от катка в Нижневартовске мешает жителям рядом стоящих домов
Громкая музыка от катка в Нижневартовске мешает жителям рядом стоящих домов Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) жители пожаловались на громкую музыку с катка на озере. Из-за шума жители рядом стоящих многоэтажек остаются без отдыха, сообщили вартовчане в одном из городских пабликов в соцсетях. 

«Жителей близлежащих домов очень достала громкая музыка с катка на озере. Она весь день долбит в окна многоэтажек на повышенном уровне громкости. Ни дети грудные не могут уснуть, ни мамочки расслабиться, ни тем более работяги, с ночных смен возвращаясь, остаются без отдыха», — поделилась одна из горожан в группе «ЧП В Нижневартовске». 

К публикации она приложил видео, на котором виден каток и слышна музыка звучащая от него. По словам автора, время записи 10 часов вечера.

В пресс-службу городской мэрии направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.

 Ранее URA.RU cообщало, что в Нижневартовске откроется 12 ледовых катков. Они будут работать в зимний период в различных частях города.

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В Нижневартовске (ХМАО) жители пожаловались на громкую музыку с катка на озере. Из-за шума жители рядом стоящих многоэтажек остаются без отдыха, сообщили вартовчане в одном из городских пабликов в соцсетях.  «Жителей близлежащих домов очень достала громкая музыка с катка на озере. Она весь день долбит в окна многоэтажек на повышенном уровне громкости. Ни дети грудные не могут уснуть, ни мамочки расслабиться, ни тем более работяги, с ночных смен возвращаясь, остаются без отдыха», — поделилась одна из горожан в группе «ЧП В Нижневартовске».  К публикации она приложил видео, на котором виден каток и слышна музыка звучащая от него. По словам автора, время записи 10 часов вечера. В пресс-службу городской мэрии направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU cообщало, что в Нижневартовске откроется 12 ледовых катков. Они будут работать в зимний период в различных частях города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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