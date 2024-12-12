В Нижневартовске (ХМАО) жители пожаловались на громкую музыку с катка на озере. Из-за шума жители рядом стоящих многоэтажек остаются без отдыха, сообщили вартовчане в одном из городских пабликов в соцсетях.
«Жителей близлежащих домов очень достала громкая музыка с катка на озере. Она весь день долбит в окна многоэтажек на повышенном уровне громкости. Ни дети грудные не могут уснуть, ни мамочки расслабиться, ни тем более работяги, с ночных смен возвращаясь, остаются без отдыха», — поделилась одна из горожан в группе «ЧП В Нижневартовске».
К публикации она приложил видео, на котором виден каток и слышна музыка звучащая от него. По словам автора, время записи 10 часов вечера.
В пресс-службу городской мэрии направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU cообщало, что в Нижневартовске откроется 12 ледовых катков. Они будут работать в зимний период в различных частях города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!