В Нижневартовске готовят к открытию ледовые катки. Карта

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В Нижневартовске откроется 12 ледовых катков
В Нижневартовске откроется 12 ледовых катков Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) готовят к открытию 12 ледовых катков, которые будут работать в зимний период в различных частях города. На катках будут работать пункты проката коньков, сообщили власти города на официальном сайте.

«В зимний период муниципальными учреждениями спорта будет организована работа 12 катков с пунктами проката. Открытие катков будет зависеть от погодных условий», — указано в публикации городской администрации.

Ожидается, что для любителей катания будут доступны более 850 пар коньков для детей и взрослых. Также планируется организовать музыкальное сопровождение и иллюминацию. Новый каток откроется в квартале Молодёжный, где сейчас идет закупка коньков и оборудования.

Адреса катков в Нижневартовске: 

  • Улица 60 лет Октября, 16;
  • Хоккейный комплекс «Бригантина», улица Нефтяников, 25А;
  • Проспект Победы, 19/1;
  • Улица Пермская, 23А;
  • Улица Дружбы Народов, 7/1;
  • Улица Маршала Жукова, 3/1А;
  • Улица Героев Самотлора, 22;
  • Улица Ленина, 37;
  • Посёлок Магистраль, 47;
  • Улица 60 лет Октября, 12Б;
  • Корт на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга»;
  • Квартал Молодёжный.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) планируют построить большой ледовый каток к Новому году. Впервые он расположится на пешеходной части улицы Пионерской возле парка Победы.

Карта катков в Нижневартовске
Карта катков в Нижневартовске
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) готовят к открытию 12 ледовых катков, которые будут работать в зимний период в различных частях города. На катках будут работать пункты проката коньков, сообщили власти города на официальном сайте. «В зимний период муниципальными учреждениями спорта будет организована работа 12 катков с пунктами проката. Открытие катков будет зависеть от погодных условий», — указано в публикации городской администрации. Ожидается, что для любителей катания будут доступны более 850 пар коньков для детей и взрослых. Также планируется организовать музыкальное сопровождение и иллюминацию. Новый каток откроется в квартале Молодёжный, где сейчас идет закупка коньков и оборудования. Адреса катков в Нижневартовске:  Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) планируют построить большой ледовый каток к Новому году. Впервые он расположится на пешеходной части улицы Пионерской возле парка Победы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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