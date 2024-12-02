В Нижневартовске (ХМАО) готовят к открытию 12 ледовых катков, которые будут работать в зимний период в различных частях города. На катках будут работать пункты проката коньков, сообщили власти города на официальном сайте.
«В зимний период муниципальными учреждениями спорта будет организована работа 12 катков с пунктами проката. Открытие катков будет зависеть от погодных условий», — указано в публикации городской администрации.
Ожидается, что для любителей катания будут доступны более 850 пар коньков для детей и взрослых. Также планируется организовать музыкальное сопровождение и иллюминацию. Новый каток откроется в квартале Молодёжный, где сейчас идет закупка коньков и оборудования.
Адреса катков в Нижневартовске:
- Улица 60 лет Октября, 16;
- Хоккейный комплекс «Бригантина», улица Нефтяников, 25А;
- Проспект Победы, 19/1;
- Улица Пермская, 23А;
- Улица Дружбы Народов, 7/1;
- Улица Маршала Жукова, 3/1А;
- Улица Героев Самотлора, 22;
- Улица Ленина, 37;
- Посёлок Магистраль, 47;
- Улица 60 лет Октября, 12Б;
- Корт на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга»;
- Квартал Молодёжный.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) планируют построить большой ледовый каток к Новому году. Впервые он расположится на пешеходной части улицы Пионерской возле парка Победы.
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