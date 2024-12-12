У свердловчанина угнали дорогущую BMW, которую подарил блогер-миллионник. Фото

У жителя Сысерти угнали BMW М4, которую подарил блогер Михаил Литвин

13 декабря 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Подобная иномарка оценивается в 15 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU У уроженца Сысерти (Свердловская область) Антона, ставшего одним из победителей розыгрыша автомобилей BMW M4 блогера Михаила Литвина, угнали новую иномарку, которую он собирался продать. Покупатель взял у парня ключи от немецкого седана под предлогом поменять резину на зимнюю, однако скрылся и перестал выходить на связь. Заявление по факту угона уже написано, рассказал URA.RU потерпевший. «Угон был в ночь с 11 на 12 декабря, примерно в 02:35. С покупателем договорились, что он самостоятельно довезет машину до автосервиса для замены резины, а ключи оставит там. Мы заполнили договор купли-продажи, но на одном из документов я подписи не поставил. Договорились, что 12 декабря доедем до банка и пересчитаем деньги», — пояснил Антон. По словам молодого человека, ночью машина уехала в сторону Березовского, после чего покупатель заблокировал его во всех соцсетях. Парень написал заявление в одном из отделов полиции Екатеринбурга. Угнанный автомобиль уже опознали по номерам, однако на данный момент поиски продолжаются. Антон также обратился за помощью к Литвину. Представители блогера пояснили, что вскоре передадут ему информацию и подключатся к розыску. «До него информацию донесут, и, думаю, он свои связи подключит», — отметил парень. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что заявление зарегестрировано, сотрудники уголовного розыска проверяют данную информацию. «По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — подчеркнули в ведомстве. Фото: Антон С. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У уроженца Сысерти (Свердловская область) Антона, ставшего одним из победителей розыгрыша автомобилей BMW M4 блогера Михаила Литвина, угнали новую иномарку, которую он собирался продать. Покупатель взял у парня ключи от немецкого седана под предлогом поменять резину на зимнюю, однако скрылся и перестал выходить на связь. Заявление по факту угона уже написано, рассказал URA.RU потерпевший. «Угон был в ночь с 11 на 12 декабря, примерно в 02:35. С покупателем договорились, что он самостоятельно довезет машину до автосервиса для замены резины, а ключи оставит там. Мы заполнили договор купли-продажи, но на одном из документов я подписи не поставил. Договорились, что 12 декабря доедем до банка и пересчитаем деньги», — пояснил Антон. По словам молодого человека, ночью машина уехала в сторону Березовского, после чего покупатель заблокировал его во всех соцсетях. Парень написал заявление в одном из отделов полиции Екатеринбурга. Угнанный автомобиль уже опознали по номерам, однако на данный момент поиски продолжаются. Антон также обратился за помощью к Литвину. Представители блогера пояснили, что вскоре передадут ему информацию и подключатся к розыску. «До него информацию донесут, и, думаю, он свои связи подключит», — отметил парень. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что заявление зарегестрировано, сотрудники уголовного розыска проверяют данную информацию. «По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — подчеркнули в ведомстве.