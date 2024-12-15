15 декабря 2024
14 декабря 2024

Пропавшего пермяка в камуфляже ищут шестой день

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодой человек пропал 10 декабря
Молодой человек пропал 10 декабря Фото:

В Перми продолжаются поиски 22-летнего Алексея Кузьмина. По данным волонтеров поискового отряда «ПрикамьеПоиск», молодой человек пропал 10 декабря. С тех пор он так и не вышел на связь.

«Пропал человек. Город Пермь, Орджоникидзевский район. Местонахождение до сих пор неизвестно», — сообщается в группе «ВКонтакте» поискового отряда.

В ориентировках сказано, что мужчина был одет в военный камуфляжный костюм. Особая примета — носит очки. Алексей Кузьмин служит в Пермском военном институте войск национальной гвардии. Он самовольно покинул учебное заведение 10 декабря, сообщает 59.RU со ссылкой на свои источники. Всех, кому что-либо известно о пропавшем, волонтеры просят сообщить информацию по телефонам 8 922 345-67-02 и 112.

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В Перми продолжаются поиски 22-летнего Алексея Кузьмина. По данным волонтеров поискового отряда «ПрикамьеПоиск», молодой человек пропал 10 декабря. С тех пор он так и не вышел на связь. «Пропал человек. Город Пермь, Орджоникидзевский район. Местонахождение до сих пор неизвестно», — сообщается в группе «ВКонтакте» поискового отряда. В ориентировках сказано, что мужчина был одет в военный камуфляжный костюм. Особая примета — носит очки. Алексей Кузьмин служит в Пермском военном институте войск национальной гвардии. Он самовольно покинул учебное заведение 10 декабря, сообщает 59.RU со ссылкой на свои источники. Всех, кому что-либо известно о пропавшем, волонтеры просят сообщить информацию по телефонам 8 922 345-67-02 и 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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