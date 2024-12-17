Екатерина Волкова и Филипп Янковский снимаются в фильме по роману пермяка Гимадеева

Стартовали съемки триллера «Резервация» по книге пермяка Станислава Гимадеева
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После окончания съемок сериал покажут на РЕН ТВ
После окончания съемок сериал покажут на РЕН ТВ Фото:

Онлайн-кинотеатр KION и телеканал РЕН ТВ сообщили о начале съемок нового триллера «Резервация». Сериал основан на книге «Принцип четности» писателя из Перми Станислава Гимадеева.

«Начались съемки сериала „Резервация“ — первой экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева „Принцип четности“. Главную роль в сериале исполнит Денис Шведов. В картине также снялись Екатерина Волкова, Полина Гухман, Филипп Янковский», — сообщается на сайте РЕН ТВ. Премьера состоится в эфире телеканала.

Главный герой сериала — бывший полицейский Сергей. Однажды он возвращается домой, но дома больше нет. «Родной район, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией, где нет связи и привычных правил. Любая попытка выйти за пределы резервации заканчивается смертью. В надежде раскрыть тайну аномалии и вытащить родных из ловушки Сергей пробирается на закрытую территорию», — говорится в анонсе ленты.

Роман Станислава Гимадеева «Принцип четности» был издан в 2023 году. Гимадеев — писатель-фантаст. Он окончил Пермский политехнический институт (сейчас ПНИПУ). В данный момент живет в Москве, пишет киносценарии.

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Онлайн-кинотеатр KION и телеканал РЕН ТВ сообщили о начале съемок нового триллера «Резервация». Сериал основан на книге «Принцип четности» писателя из Перми Станислава Гимадеева. «Начались съемки сериала „Резервация“ — первой экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева „Принцип четности“. Главную роль в сериале исполнит Денис Шведов. В картине также снялись Екатерина Волкова, Полина Гухман, Филипп Янковский», — сообщается на сайте РЕН ТВ. Премьера состоится в эфире телеканала. Главный герой сериала — бывший полицейский Сергей. Однажды он возвращается домой, но дома больше нет. «Родной район, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией, где нет связи и привычных правил. Любая попытка выйти за пределы резервации заканчивается смертью. В надежде раскрыть тайну аномалии и вытащить родных из ловушки Сергей пробирается на закрытую территорию», — говорится в анонсе ленты. Роман Станислава Гимадеева «Принцип четности» был издан в 2023 году. Гимадеев — писатель-фантаст. Он окончил Пермский политехнический институт (сейчас ПНИПУ). В данный момент живет в Москве, пишет киносценарии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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