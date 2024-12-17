Екатерина Волкова и Филипп Янковский снимаются в фильме по роману пермяка Гимадеева

Онлайн-кинотеатр KION и телеканал РЕН ТВ сообщили о начале съемок нового триллера «Резервация». Сериал основан на книге «Принцип четности» писателя из Перми Станислава Гимадеева.
«Начались съемки сериала „Резервация“ — первой экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева „Принцип четности“. Главную роль в сериале исполнит Денис Шведов. В картине также снялись Екатерина Волкова, Полина Гухман, Филипп Янковский», — сообщается на сайте РЕН ТВ. Премьера состоится в эфире телеканала.
Главный герой сериала — бывший полицейский Сергей. Однажды он возвращается домой, но дома больше нет. «Родной район, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией, где нет связи и привычных правил. Любая попытка выйти за пределы резервации заканчивается смертью. В надежде раскрыть тайну аномалии и вытащить родных из ловушки Сергей пробирается на закрытую территорию», — говорится в анонсе ленты.
Роман Станислава Гимадеева «Принцип четности» был издан в 2023 году. Гимадеев — писатель-фантаст. Он окончил Пермский политехнический институт (сейчас ПНИПУ). В данный момент живет в Москве, пишет киносценарии.
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