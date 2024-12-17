17 декабря 2024

В челябинский спецназ набирают поваров

© Служба новостей «URA.RU»
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Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, полевая кухня, консервы, армия, военные, котелок, тушенка, снабжение, приготовление пищи, еда, повар, мобилизованные, материально-техническое обеспечение, армейский
Кандидат должен иметь соответствующее образование Фото:

В 23 отдельный отряд специального назначения «Оберег» (Челябинск) набирают поваров. Как сообщили URA.RU в официальной группе отряда в соцсетях, службюа буджет проходить в формате командировок в зону СВО.

«На военную службу по контракту в войсковую часть 6830 Челябинска (23 отдельный отряд специального назначения) в группу материального обеспечения требуется мужчина на должность — повар. Обязателен документ об образовании по специальности. Военный билет приветствуется. Категория годности: А, Б-3», — сообщили URA.RU в группе «Спецназ г. Челябинск» в «ВКонтакте».

Служба будет проходить в формате командировок: три месяца в зоне СВО, три месяца — в пункте постоянной дислокации (ППД). В зоне СВО повар будет получать повышенное денежное довольствие — от 200 тысяч в месяц. В ППД зарплата составит от 42 тысяч рублей.

При подписании контракта кандидат получит 400 тысяч рублей единоразово. Плюсом ему выдадут служебную квартиру в Челябинске.

«Военнослужащие, ранее уволенные по несоблюдению условий контракта, рассматриваются. Рассматриваем граждан в возрасте до 45 лет. При наличии на руках заключения ВВК (действует до года), справки об отсутствии судимости и успешном прохождении собеседования — зачисляем в день обращения», — говорится в объявлении о наборе.

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В 23 отдельный отряд специального назначения «Оберег» (Челябинск) набирают поваров. Как сообщили URA.RU в официальной группе отряда в соцсетях, службюа буджет проходить в формате командировок в зону СВО. «На военную службу по контракту в войсковую часть 6830 Челябинска (23 отдельный отряд специального назначения) в группу материального обеспечения требуется мужчина на должность — повар. Обязателен документ об образовании по специальности. Военный билет приветствуется. Категория годности: А, Б-3», — сообщили URA.RU в группе «Спецназ г. Челябинск» в «ВКонтакте». Служба будет проходить в формате командировок: три месяца в зоне СВО, три месяца — в пункте постоянной дислокации (ППД). В зоне СВО повар будет получать повышенное денежное довольствие — от 200 тысяч в месяц. В ППД зарплата составит от 42 тысяч рублей. При подписании контракта кандидат получит 400 тысяч рублей единоразово. Плюсом ему выдадут служебную квартиру в Челябинске. «Военнослужащие, ранее уволенные по несоблюдению условий контракта, рассматриваются. Рассматриваем граждан в возрасте до 45 лет. При наличии на руках заключения ВВК (действует до года), справки об отсутствии судимости и успешном прохождении собеседования — зачисляем в день обращения», — говорится в объявлении о наборе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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