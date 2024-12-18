В этот четверг, 19 декабря в Пермь приедет «Новогодний грузовик» с Дедом Морозом за рулем. Будет проведена новогодняя программа, в которой смогут принять участие все желающие Пермяки. Об этом сообщается на сайте мэрии Перми
«Яркий, украшенный огоньками большегруз с Дедом Морозом за рулем, доставит подарки и приятные гостинцы детям в детские дома, детям малоимущих семей и семьям ветеранов СВО», — сказано на сайте. Грузовик прибудет на парковку ТЦ «Спешилов» в 18:30.
«Новогодний грузовик» кроме Пермского края побывает в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижний-Новгороде, Ростове-на-Дону и Волгограде. Всероссийская ежегодная акция направлена не только на создание новогоднего настроения у граждан, но и на привлечение новых кадров в автотранспортную отрасль.
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