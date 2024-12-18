18 декабря 2024

«Новогодний грузовик» с Дедом Морозом за рулем прибудет в Пермь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дед Мороз приедет в Пермь на большегрузе
Дед Мороз приедет в Пермь на большегрузе Фото:

В этот четверг, 19 декабря в Пермь приедет «Новогодний грузовик» с Дедом Морозом за рулем. Будет проведена новогодняя программа, в которой смогут принять участие все желающие Пермяки. Об этом сообщается на сайте мэрии Перми

«Яркий, украшенный огоньками большегруз с Дедом Морозом за рулем, доставит подарки и приятные гостинцы детям в детские дома, детям малоимущих семей и семьям ветеранов СВО», — сказано на сайте. Грузовик прибудет на парковку ТЦ «Спешилов» в 18:30.

«Новогодний грузовик» кроме Пермского края побывает в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижний-Новгороде, Ростове-на-Дону и Волгограде. Всероссийская ежегодная акция направлена не только на создание новогоднего настроения у граждан, но и на привлечение новых кадров в автотранспортную отрасль.

Праздничный большегруз проедет по всей России
Праздничный большегруз проедет по всей России
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В этот четверг, 19 декабря в Пермь приедет «Новогодний грузовик» с Дедом Морозом за рулем. Будет проведена новогодняя программа, в которой смогут принять участие все желающие Пермяки. Об этом сообщается на сайте мэрии Перми «Яркий, украшенный огоньками большегруз с Дедом Морозом за рулем, доставит подарки и приятные гостинцы детям в детские дома, детям малоимущих семей и семьям ветеранов СВО», — сказано на сайте. Грузовик прибудет на парковку ТЦ «Спешилов» в 18:30. «Новогодний грузовик» кроме Пермского края побывает в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижний-Новгороде, Ростове-на-Дону и Волгограде. Всероссийская ежегодная акция направлена не только на создание новогоднего настроения у граждан, но и на привлечение новых кадров в автотранспортную отрасль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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