В Кольцово возобновят перелеты в один из древнейших городов мира

Авиакомпания FlyOne возобновит перелеты между Екатеринбургом и Ереваном (Армения). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.
«Полеты начинаются в апреле 2025 года на лайнерах Airbus A320. Авиаперевозчик обещает пассажирам удобные стыковки в столице Армении по многим интересным направлениям. Так, уральские туристы смогут купить билеты по маршруту Екатеринбург — Ереван — Ларнака», — говорится в посте. Билеты уже доступны в продаже на сайте FlyOne и в агрегаторах.
Также сообщалось, что в следующем году из Екатеринбурга могут запустить рейсы в Малайзию. Вторым направлением, которое, вероятно, появится в Тамчи (Киргизии).
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