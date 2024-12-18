18 декабря 2024

В Кольцово возобновят перелеты в один из древнейших городов мира

FlyOne возобновит перелеты из Екатеринбурга в Ереван
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиабилеты уже появились в продаже
Авиабилеты уже появились в продаже Фото:

Авиакомпания FlyOne возобновит перелеты между Екатеринбургом и Ереваном (Армения). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

«Полеты начинаются в апреле 2025 года на лайнерах Airbus A320. Авиаперевозчик обещает пассажирам удобные стыковки в столице Армении по многим интересным направлениям. Так, уральские туристы смогут купить билеты по маршруту Екатеринбург — Ереван — Ларнака», — говорится в посте. Билеты уже доступны в продаже на сайте FlyOne и в агрегаторах.

Также сообщалось, что в следующем году из Екатеринбурга могут запустить рейсы в Малайзию. Вторым направлением, которое, вероятно, появится в Тамчи (Киргизии).

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Авиакомпания FlyOne возобновит перелеты между Екатеринбургом и Ереваном (Армения). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово. « Полеты начинаются в апреле 2025 года на лайнерах Airbus A320. Авиаперевозчик обещает пассажирам удобные стыковки в столице Армении по многим интересным направлениям. Так, уральские туристы смогут купить билеты по маршруту Екатеринбург — Ереван — Ларнака» , — говорится в посте. Билеты уже доступны в продаже на сайте FlyOne и в агрегаторах . Также сообщалось, что в следующем году из Екатеринбурга могут запустить рейсы в Малайзию. Вторым направлением, которое, вероятно, появится в Тамчи (Киргизии).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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