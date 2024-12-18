«Качественного решения нет»: буллинга в свердловских школах становится больше

Буллинга (травля) в свердловских школах становится больше. Тенденция растет и решить эту проблему полностью специалисты пока не могут, заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС (шла в режиме ВКС) уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
«Растет буллинг [в общеобразовательных учреждениях]. Это одна из тенденций, которая преследует нас уже на протяжении нескольких лет. Вчера [18 декабря] эту тему мы поднимали на областной комиссии по делам несовершеннолетних с точки зрения влияния на эту ситуацию служб примирения. У нас они развиваются. Но даже сами специалисты говорят, пока качественного решения здесь нет», — подчеркнул Мороков.
Омбудсмен предложил вспомнить основателей педагогики (Ян Амос Коменский, Иоганн Песталоцци, Антон Макаренко, Василий Сухомлинский) и обратиться к их опыту. По его мнению, минимизировать проблему буллинга в школах может формирование детско-взрослого коллектива, с обязательным участием родителей, педагогов.
Ранее URA.RU писало об инциденте в Нижних Сергах (Свердловская область). В школе №2 подросток с размаху ударил сверстницу, сидевшую на подоконнике, ногой в грудь, запечатлев все на видео. В марте травля в отношении студентки произошла в техникуме города Каменск-Уральский, которую экс-педагог — сотрудник полиции Иван Корсак — наказывал, ставя на колени в угол.
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