18 декабря 2024

«Качественного решения нет»: буллинга в свердловских школах становится больше

Свердловский омбудсмен: проблема буллинга в школах тянется несколько лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездная комиссия ЕГД. Екатеринбург , учеба, девочка, школа, перемена, школьница
Проблема буллинга в школах длится уже несколько лет Фото:

Буллинга (травля) в свердловских школах становится больше. Тенденция растет и решить эту проблему полностью специалисты пока не могут, заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС (шла в режиме ВКС) уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

«Растет буллинг [в общеобразовательных учреждениях]. Это одна из тенденций, которая преследует нас уже на протяжении нескольких лет. Вчера [18 декабря] эту тему мы поднимали на областной комиссии по делам несовершеннолетних с точки зрения влияния на эту ситуацию служб примирения. У нас они развиваются. Но даже сами специалисты говорят, пока качественного решения здесь нет», — подчеркнул Мороков.

Омбудсмен предложил вспомнить основателей педагогики (Ян Амос Коменский, Иоганн Песталоцци, Антон Макаренко, Василий Сухомлинский) и обратиться к их опыту. По его мнению, минимизировать проблему буллинга в школах может формирование детско-взрослого коллектива, с обязательным участием родителей, педагогов.

Ранее URA.RU писало об инциденте в Нижних Сергах (Свердловская область). В школе №2 подросток с размаху ударил сверстницу, сидевшую на подоконнике, ногой в грудь, запечатлев все на видео. В марте травля в отношении студентки произошла в техникуме города Каменск-Уральский, которую экс-педагог — сотрудник полиции Иван Корсак — наказывал, ставя на колени в угол.

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Буллинга (травля) в свердловских школах становится больше. Тенденция растет и решить эту проблему полностью специалисты пока не могут, заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС (шла в режиме ВКС) уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. «Растет буллинг [в общеобразовательных учреждениях]. Это одна из тенденций, которая преследует нас уже на протяжении нескольких лет. Вчера [18 декабря] эту тему мы поднимали на областной комиссии по делам несовершеннолетних с точки зрения влияния на эту ситуацию служб примирения. У нас они развиваются. Но даже сами специалисты говорят, пока качественного решения здесь нет», — подчеркнул Мороков. Омбудсмен предложил вспомнить основателей педагогики (Ян Амос Коменский, Иоганн Песталоцци, Антон Макаренко, Василий Сухомлинский) и обратиться к их опыту. По его мнению, минимизировать проблему буллинга в школах может формирование детско-взрослого коллектива, с обязательным участием родителей, педагогов. Ранее URA.RU писало об инциденте в Нижних Сергах (Свердловская область). В школе №2 подросток с размаху ударил сверстницу, сидевшую на подоконнике, ногой в грудь, запечатлев все на видео. В марте травля в отношении студентки произошла в техникуме города Каменск-Уральский, которую экс-педагог — сотрудник полиции Иван Корсак — наказывал, ставя на колени в угол.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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