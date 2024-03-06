В Каменске-Уральском начали травлю студентки, которую педагог ставил на колени

Одна из учителей якобы настраивает одногруппников против студентки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В техникуме Каменска-Уральского (Свердловская область) началась травля юной студентки, которую экс-педагог — сотрудник полиции Иван Корсак — наказывал, ставя на колени в угол. Как рассказал URA.RU юрист Сергей Барсуков, одна из замов директора настраивает учащихся против девушки за то, что та «вынесла сор из избы».

«Есть информация, что замдиректора по воспитательной работе Клара Калиева подговаривала ребят не общаться со студенткой, избегать ее, не разговаривать. То есть по сути она натравливает учащихся на пострадавшую девушку, устраивает буллинг, подговаривает на бойкот», — заявил Барсуков. По этому факту юрист уже направил жалобу в свердловское министерство образования и молодежной политики.

Также Барсуков обратил внимание на тот факт, что студентку, которая подвергалась в техникуме унизительным наказаниям, вызывало к себе руководство. Ей задавали разные вопросы, например, когда и как Корсак выпрашивал себе подарки на праздники.

«Вероятно, это делалось в рамках служебной проверки, но родители девушки возмущены, почему их несовершеннолетнего ребенка допрашивали без законных представителей. Не могло ли таким образом быть оказано давление на девушку, не могли ли там исказиться какие-то факты?» — предположил юрист.

Пока идет следствие в отношении Корсака, Сергей Барсуков собирается обратиться с иском в суд и с жалобами в вышестоящие инстанции в отношении учебного заведения. Он намерен добиться увольнения руководителя техникума и привлечения к дисциплинарной ответственности администрации заведения.

Корреспондент обратился к директору техникума Елене Гончаренко с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о буллинге студентки. Руководитель пояснила, что по действиям Корсака ведется служебная проверка и отказалась от дальнейших комментариев. Дозвониться до замдиректора Клары Калиевой не удалось. Агентство готово ей дать возможность озвучит свою точку зрения.

Скандал разразился в техникуме Каменска-Уральского в феврале после того, как всплыла информация об унизительных наказаниях, которые для студентов устраивал один педагог — действующий сотрудник полиции Иван Корсак. Например, он ставил девушек в угол, на колени, грозил отшлепать ремнем, а некоторых заставлял отжиматься. Некоторые из этих моментов попали на видео. В итоге Корсак был уволен из техникума, а полиция начала проверку.