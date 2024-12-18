Ученики школы №29 в Нижневартовске обнаружили в столовой целый поднос плесневелых булок. Об этом родители школьников сообщили в соцсетях.
«Может департаменты уже отреагируют на такое количество сообщений о том, что детей травят школьной едой? Пока прокуратура во главе с Бастрыкиным не заинтересуются — это будет продолжаться», — написала одна из родителей в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
В комментариях под постом администрация Нижневартовска сообщила, что на фото представлена выпечка после отбраковки, которую затем утилизировали. «В процессе накрытия осуществляется отбраковка готовых блюд. Детям подавали выпечку в соответствии с меню (без брака). Организатором питания усилен контроль за технологией приготовления блюд», — пояснили в мэрии.
Агентство URA.RU направило официальный запрос в департамент образования ХМАО. Ответ ожидается.
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