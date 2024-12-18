18 декабря 2024

Ученики в ХМАО пожаловались на заплесневелые булки в школьной столовой. Фото

В школе Нижневартовска ученики обнаружили плесневелые булки
© Служба новостей «URA.RU»
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В школе Нижневартовска ученики обнаружили целый поднос плесневелых слоек
В школе Нижневартовска ученики обнаружили целый поднос плесневелых слоек Фото:

Ученики школы №29 в Нижневартовске обнаружили в столовой целый поднос плесневелых булок. Об этом родители школьников сообщили в соцсетях.

«Может департаменты уже отреагируют на такое количество сообщений о том, что детей травят школьной едой? Пока прокуратура во главе с Бастрыкиным не заинтересуются — это будет продолжаться», — написала одна из родителей в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

В комментариях под постом администрация Нижневартовска сообщила, что на фото представлена выпечка после отбраковки, которую затем утилизировали. «В процессе накрытия осуществляется отбраковка готовых блюд. Детям подавали выпечку в соответствии с меню (без брака). Организатором питания усилен контроль за технологией приготовления блюд», — пояснили в мэрии.

Агентство URA.RU направило официальный запрос в департамент образования ХМАО. Ответ ожидается.

Поднос с плесневелыми слойками
Поднос с плесневелыми слойками
Фото:

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Ученики школы №29 в Нижневартовске обнаружили в столовой целый поднос плесневелых булок. Об этом родители школьников сообщили в соцсетях. «Может департаменты уже отреагируют на такое количество сообщений о том, что детей травят школьной едой? Пока прокуратура во главе с Бастрыкиным не заинтересуются — это будет продолжаться», — написала одна из родителей в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В комментариях под постом администрация Нижневартовска сообщила, что на фото представлена выпечка после отбраковки, которую затем утилизировали. «В процессе накрытия осуществляется отбраковка готовых блюд. Детям подавали выпечку в соответствии с меню (без брака). Организатором питания усилен контроль за технологией приготовления блюд», — пояснили в мэрии. Агентство URA.RU направило официальный запрос в департамент образования ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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