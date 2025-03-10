В ХМАО обвалился спрос на ипотечные кредиты

В Югре за минувший год спрос на ипотеку снизился на 40%. Об этом URA.RU рассказали аналитики ВТБ.
«По итогам первых двух месяцев года мы зафиксировали снижение на 300 тысяч рублей среднего размера ипотечного кредита. Теперь югорчане берут в банке на покупку недвижимости чуть меньше 4 млн рублей», — сообщил агентству управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов. По сравнению с февралём 2024 года, выдачи ипотеки снизились на 40%.
Причиной сокращения спроса ипотечных кредитов в Югре, как и по всей стране, эксперты называют гигантские процентные ставки и неподъемные условия. Оживления на ипотечном рынке до 2026 года банкиры не ждут.
Основной объем ипотеки сейчас оформляется с господдержкой — «Семейная» или «Арктическая» — она работает в ХМАО лишь в Белоярском и Берёзовском районах. На госпрограммы приходится свыше 70% от общего числа сделок.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО после завершения ряда программ по льготной ипотеке обрушился спрос на жилье. Активность потенциальных покупателей на первичном рынке значительно снизилась.
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