В ХМАО дачники с пропиской будут оплачивать вывоз мусора по-новому

Владельцы жилых домов в дачных и садовых кооперативах Югры, проживающие там на постоянной основе с регистрацией, будут оплачивать вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) по-новому. Теперь для них действует единый тариф, применяемый для категории индивидуальных жилых домов (ИЖС). Сперва нововведение затронет несколько дачных товариществ в Ханты-Мансийске, а с 1 июля практика распространится на весь округ. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе регионального оператора «Югра-Экология».
«Законодательство предусматривает разницу в правовом статусе между объектом „жилой дом“ и „садовый участок“. Регоператор, основываясь на статьях Жилищного, Гражданского и Градостроительного кодексов, а также федерального законодательства и судебной практики внес изменения в порядок оплаты услуги для дачников, которые попадают под категорию ИЖС», — рассказали в пресс-службе компании.
Там добавили, что пилотной площадкой выступила столица округа. Так в марте новые квитанции получат собственники участков в СНТ «Родник» Ханты-Мансийска. Плата будет рассчитана исходя из наличия жилого дома и составит 249 рублей и 68 копеек за каждого проживающего. Ранее жители в дачных товариществах платили за услугу «Вывоз ТКО» по нормативу для СНТ, который предусматривает сезонность. Вместе с тем, некоторые югорчане проживают в дачных товариществах постоянно. Из-за этого количество мусора на площадках соответствует круглогодичному, а не сезонному проживанию. Владельцы участков без жилых строений высказывали справедливое негодование по поводу одинаковой платы за услугу.
Представители компании обсудили нововведение с председателями кооперативов, информацию о порядке начислений по нормативу для ИЖС передадут жителям. Для корректного расчета платы собственникам жилых домов, расположенных на территории СНТ, необходимо передать регоператору документ о количестве зарегистрированных граждан. В случае отсутствия такой информации компания будет проводить начисление исходя из количества собственников, указанных в базе данных Росреестра.
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