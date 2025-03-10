Министр строительства ЖКХ России оценил реализацию нацпроектов в ХМАО

Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев и Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин провели рабочее совещание. Они обсудили результаты реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» и развитие строительной отрасли в регионе, сообщает telegram-канал «Минстрой России».
«Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провел рабочее совещание по вопросам строительной отрасли в ХМАО Участие принял заместитель губернатора региона Азат Ислаев. Обсудили достигнутые результаты реализации в Югре национального проекта „Жилье и городская среда“, а также планы работы в рамках нового национального проекта „Инфраструктура для жизни“, — сообщает telegram-канал.
В Югре по данным Росстата за 2024 год было построено 975 тысяч квадратных метров жилья. Завершено строительство двух автодорог в Нижневартовске, благоустроено 56 общественных территорий и досрочно завершена программа расселения аварийного жилья, которое было признано таким до 1 января 2017 года. В конце встречи Файзуллин наградил Ислаева медалью «За безупречный труд и усердие» первой степени.
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