10 марта 2025

Власти ХМАО установили новые выплаты для бойцов СВО

В ХМАО бойцы СВО будут получать денежные выплаты за государственные награды
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники СВО будут получать выплаты за получение государственных наград
Участники СВО будут получать выплаты за получение государственных наград Фото:

Участники специальной военной операции будут получать дополнительные выплаты за каждую государственную награду. Об этом сообщила заместитель председателя думы ХМАО Наталья Западнова в своем telegram-канале.

«Военнослужащие, проживающие в Югре, получат денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей за каждую государственную награду. Выплата предоставляется при каждом награждении», — написала Западнова.

Участники СВО из других регионов, которые заключали контракт в военкоматах Югры, смогут получить выплату за одну госнаграду. Новую меру поддержки будет предоставлять «Агентство социального благополучия населения».

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Участники специальной военной операции будут получать дополнительные выплаты за каждую государственную награду. Об этом сообщила заместитель председателя думы ХМАО Наталья Западнова в своем telegram-канале. «Военнослужащие, проживающие в Югре, получат денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей за каждую государственную награду. Выплата предоставляется при каждом награждении», — написала Западнова. Участники СВО из других регионов, которые заключали контракт в военкоматах Югры, смогут получить выплату за одну госнаграду. Новую меру поддержки будет предоставлять «Агентство социального благополучия населения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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