Власти ХМАО установили новые выплаты для бойцов СВО

Участники специальной военной операции будут получать дополнительные выплаты за каждую государственную награду. Об этом сообщила заместитель председателя думы ХМАО Наталья Западнова в своем telegram-канале.
«Военнослужащие, проживающие в Югре, получат денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей за каждую государственную награду. Выплата предоставляется при каждом награждении», — написала Западнова.
Участники СВО из других регионов, которые заключали контракт в военкоматах Югры, смогут получить выплату за одну госнаграду. Новую меру поддержки будет предоставлять «Агентство социального благополучия населения».
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