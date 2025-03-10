Власти ХМАО приступили к организации ярмарок местных товаропроизводителей

В Ханты-Мансийске 15 и 16 марта пройдет выставка местных товаропроизводителей «Товары земли югорской». Она будет приурочена к проведению всероссийских соревнований «Кубок защитников Отечества».
«Выставка-ярмарка „Товары земли Югорской“ расширяется и в этом году пройдет в крупнейших городах автономного округа. Наша главная задача — сделать ближе к югорчанам качественную продукцию местных товаропроизводителей, получить живой отклик от покупателей», — прокомментировала заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова.
Поручение о проведении подобных ярмарок дал во время ежегодного послания губернатор Югры Руслан Кухарук. Теперь они будут организовываться на регулярной основе. Впервые их участниками станут товаропроизводители из Макеевки, ДНР. Они представят продукцию пчеловодства, мясные полуфабрикаты, соусы, специи. Югорские бизнесмены презентуют дикоросы, мясную продукцию, сувениры, брендовую одежду, а местные кафе и рестораны — блюда северной кухни. Выставка пройдет в КВЦ «Югра-Экспо» в Ханты-Мансийске.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на фестивале «Дух огня» организована ярмарка товаров местных производителей. Среди продукции представлены изделия из бобра, сладости и сувениры с национальным колоритом.
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