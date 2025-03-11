Глава Нижневартовского района получил награду за поддержку КМНС

Благодарность от департамента недропользования и природных ресурсов Югры получил глава Нижневартовского района Борис Саломатин. Власти округа отметили его за вклад в сохранение и развитие культуры коренных народов в муниципалитете.
«В адрес главы Нижневартовского района Бориса Саломатина поступила благодарность от Департамента недропользования и природных ресурсов Югры за значительный вклад в сохранение и развитие этнокультурного наследия коренных малочисленных народов Севера», — сообщается в telegram-канале властей района. Достойное отношение к народам ханты, манси и лесным ненцам были продемонстрированы на Кубке губернатора Югры в начале марта.
Отмечается, что в районе более 18 лет реализуется местная программа поддержки КМНС и ежегодно она корректируется в соответствии с мнением аборигенов. В настоящее время более 100 жителей района занимаются оленеводством.
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