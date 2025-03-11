11 марта 2025
10 марта 2025

Глава Нижневартовского района получил награду за поддержку КМНС

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти района достойно представили отношение к КМНС на Кубке губернатора Югры
Власти района достойно представили отношение к КМНС на Кубке губернатора Югры Фото:

Благодарность от департамента недропользования и природных ресурсов Югры получил глава Нижневартовского района Борис Саломатин. Власти округа отметили его за вклад в сохранение и развитие культуры коренных народов в муниципалитете.

«В адрес главы Нижневартовского района Бориса Саломатина поступила благодарность от Департамента недропользования и природных ресурсов Югры за значительный вклад в сохранение и развитие этнокультурного наследия коренных малочисленных народов Севера», — сообщается в telegram-канале властей района. Достойное отношение к народам ханты, манси и лесным ненцам были продемонстрированы на Кубке губернатора Югры в начале марта.

Отмечается, что в районе более 18 лет реализуется местная программа поддержки КМНС и ежегодно она корректируется в соответствии с мнением аборигенов. В настоящее время более 100 жителей района занимаются оленеводством.

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Благодарность от департамента недропользования и природных ресурсов Югры получил глава Нижневартовского района Борис Саломатин. Власти округа отметили его за вклад в сохранение и развитие культуры коренных народов в муниципалитете. «В адрес главы Нижневартовского района Бориса Саломатина поступила благодарность от Департамента недропользования и природных ресурсов Югры за значительный вклад в сохранение и развитие этнокультурного наследия коренных малочисленных народов Севера», — сообщается в telegram-канале властей района. Достойное отношение к народам ханты, манси и лесным ненцам были продемонстрированы на Кубке губернатора Югры в начале марта. Отмечается, что в районе более 18 лет реализуется местная программа поддержки КМНС и ежегодно она корректируется в соответствии с мнением аборигенов. В настоящее время более 100 жителей района занимаются оленеводством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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