Медики заступились за сургутского главврача, угодившего в скандал из-за жалоб пациенток

Медики заступились за главврача городской клинической больницы Сургута (ХМАО) Михаила Курносикова, который заявил о травле в СМИ после публикаций жалоб пациенток. Женщины рассказали журналистам, якобы им делали в больнице аборты без анестезии.
«В больнице Курносикова уважают, к своим подчиненным он относится без пафоса. Да, может общаться с коллегами и пациентами по-свойски, но это не звучит унизительно, в целом, такая манера большинство не напрягает. Вообще он постоянно на работе, живет больницей: раньше всех приходит, позже всех уходит», — поделился с URA.RU источник из сферы здравоохранения округа.
Сам Курносиков также является акушером-гинекологом с многолетним стажем, имеет высшую квалификационную категорию по своей специальности. «Все сложные операции проводит сам. Недавно, например, оперировал женщину с огромной миомой. Говорят, случай был тяжелый, другие врачи боялись браться. А тех, кто у него давно наблюдается, знает в лицо», — добавил собеседник агентства.
Скандал в городской клинической больнице Сургута разгорелся из-за жалоб пациенток, обвинивших врачей в проведении абортов без анестезии. Они поделились своими историями сразу в нескольких СМИ. Главврач же посчитал, что его репутацию пытаются очернить иноагенты. С ситуацией разбирается Депздрав ХМАО.
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