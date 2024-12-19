Таскавший за шкирку ученика директор школы Каменев возглавил пермское ДОСААФ

Сергей Каменев покинул пост директора пермской Техно-Школы и возглавил региональное отделение ДОСААФ. В 2023 году Каменев оказался в центре скандала — в интернет просочились фото, на котором он кричит на ученика и при этом держит его шкирку. По данным СМИ, из школы он уволился по собственному желанию.
«Директор Техно-Школы имени Савиных Сергей Каменев покинул должность. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, он является теперь и. о . председателя ДОСААФ России Пермского края», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 18 декабря.
Сергей Каменев — основатель кадетского училища в Перми, которым руководил с 1996 года. По его же инициативе был создан лицей милиции ГУВД по Пермскому краю, который затем был преобразован в школу-интернат «Лицей полиции», его правопреемником стал кадетский корпус.
В начале 2023 года Каменев вышел на пенсию, а в июне был назначен директором школы Техно-Школа имени Савиных. Фото конфликта с учеником появилось в Сети 15 сентября. В итоге директор получил выговор.
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