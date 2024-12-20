В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов водитель BMW X3 XDRIVE насмерть сбила пешехода, переходящего дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель, управляя автомобилем BMW X3 XDRIVE, двигаясь в направлении Верхней Пышмы, допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте», — говорится в telegram-канале ведомства. Мужчина погиб до приезда скорой помощи.
В момент аварии сидевшая за рулем иномарки женщина была трезвой. Погибший пешеход был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. На месте работают сотрудники ГАИ и следователи.
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