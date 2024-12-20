20 декабря 2024

В Екатеринбурге на Уралмаше насмерть сбили пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следователи (архивное фото)
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следователи (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов водитель BMW X3 XDRIVE насмерть сбила пешехода, переходящего дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель, управляя автомобилем BMW X3 XDRIVE, двигаясь в направлении Верхней Пышмы, допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте», — говорится в telegram-канале ведомства. Мужчина погиб до приезда скорой помощи.

В момент аварии сидевшая за рулем иномарки женщина была трезвой. Погибший пешеход был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. На месте работают сотрудники ГАИ и следователи.

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Фото:

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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов водитель BMW X3 XDRIVE насмерть сбила пешехода, переходящего дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель, управляя автомобилем BMW X3 XDRIVE, двигаясь в направлении Верхней Пышмы, допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте», — говорится в telegram-канале ведомства. Мужчина погиб до приезда скорой помощи. В момент аварии сидевшая за рулем иномарки женщина была трезвой. Погибший пешеход был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. На месте работают сотрудники ГАИ и следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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