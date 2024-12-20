В выходные в Перми сотня домов останется без воды

В эти выходные в трех районах Перми запланировано отключение воды. Причиной стали работы на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».
«Аварийно-восстановительные работы на сетях требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В связи с этим, в субботу, 21 декабря, с 9:00 жл 17:00 планируется отключение холодного водоснабжения по адресам: ул. Екатерининская, 49, 51, 53, 53А, 62В, 64, ул. Луначарского, 24, 26, 26А, 32А, ул. Сибирская, 12, 14, 16», — сказано в сообщении.
С 10:00 21 декабря до 10:00 22 декабря планируется отключение водоснабжения в следующих домах:
- ул. Льва Шатрова, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
- ул. Чкалова, 2, 4, 6, 8,
- ул. Вильямса, 10А, 10Б, 12, 14, 16, 18, 18А, 35, 37, 37/1, 37А, 37Б, 39, 39А, 39Б, 41, 41А, 43, 45, 47, 47А, 4Б,
- ул. Гайвинская, 6, 8,
- ул. Маршала Толбухина, 10А, 12, 12А, 14, 16А, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 6,
- ул. Никитина, 18, 18Б, 22,
- ул. Писарева, 11, 13, 15, 7.
В воскресенье, 22 декабря, с 9:30 до 19:00 холодной воды не будет в домах:
- ул. Карбышева, 34, 41, 42, 44, 46, 48, 48А, 49А, 50,
- ул. Писарева, 32, 34,
- ул. Репина, 25, 27, 31.
С 9:00 до 17:00 22 декабря без воды останутся жители дома № 6А по ул. Мира.
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