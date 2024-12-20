В ХМАО сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю у которого сломались тормоза на трассе. Починить их самостоятельно мужчина не мог, сообщили в УМВД Югры.
«Накануне на 179 километре автодороги „Юг“ в Кондинском районе у грузового фургона произошла поломка тормозной системы. Устранить неисправность самостоятельно водитель не смог. Полицейские оказали автолюбителю помощь в ремонте транспортного средства», — рассказали в telegram-канале полиции ХМАО.
Экипаж ДПС заметили мужчину, когда проезжали мимо. После проведенного ремонта он поблагодарил инспекторов за помощь и смог продолжить движение.
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