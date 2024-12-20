20 декабря 2024

На югорской трассе инспекторы помогли оставшемуся без тормозов водителю. Фото

В ХМАО автоинспекторы помогли водителю починить тормоза на трассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Починить тормоза самостоятельно водитель не мог
Починить тормоза самостоятельно водитель не мог Фото:

В ХМАО сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю у которого сломались тормоза на трассе. Починить их самостоятельно мужчина не мог, сообщили в УМВД Югры.

«Накануне на 179 километре автодороги „Юг“ в Кондинском районе у грузового фургона произошла поломка тормозной системы. Устранить неисправность самостоятельно водитель не смог. Полицейские оказали автолюбителю помощь в ремонте транспортного средства», — рассказали в telegram-канале полиции ХМАО.

Экипаж ДПС заметили мужчину, когда проезжали мимо. После проведенного ремонта он поблагодарил инспекторов за помощь и смог продолжить движение.

Тормоза в грузовом фургоне мужчины сломались на 179 километре автодороги «Юг» в ХМАО
Тормоза в грузовом фургоне мужчины сломались на 179 километре автодороги «Юг» в ХМАО
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полицейские спасли заблудившуюся в лесу семью. Югорчане потерялись во время похода за ягодами

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В ХМАО сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю у которого сломались тормоза на трассе. Починить их самостоятельно мужчина не мог, сообщили в УМВД Югры. «Накануне на 179 километре автодороги „Юг“ в Кондинском районе у грузового фургона произошла поломка тормозной системы. Устранить неисправность самостоятельно водитель не смог. Полицейские оказали автолюбителю помощь в ремонте транспортного средства», — рассказали в telegram-канале полиции ХМАО. Экипаж ДПС заметили мужчину, когда проезжали мимо. После проведенного ремонта он поблагодарил инспекторов за помощь и смог продолжить движение. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полицейские спасли заблудившуюся в лесу семью. Югорчане потерялись во время похода за ягодами
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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