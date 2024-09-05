05 сентября 2024

В ХМАО полицейские спасли заблудившуюся в лесу семью

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане заблудились в лесу во время похода за грибами
Югорчане заблудились в лесу во время похода за грибами Фото:

Полицейские помогли семейной паре выбраться из леса в Октябрьском районе. Югорчане заблудились во время похода за ягодами. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

«Двое жителей поселка Талинка выехали на автомобиле в лес за ягодами. Проведя некоторое время в лесу, на обратном пути к машине они заблудились и на протяжении двух часов не могли найти обратную дорогу. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции в составе старшего инспектора ДПС», — сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

Вместе со спасателями силовики смогли найти заблудившуюся пару с помощью громкоговорителя. Жизни людей ничего не угрожает.

Ранее URA.RU рассказывало про грибника, который потерялся в лесу около поселка Шапша Ханты-Мансийского района. Спасателям удалось дозвониться до него и определить его местонахождение. Мужчине помогли выбраться из леса.

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Полицейские помогли семейной паре выбраться из леса в Октябрьском районе. Югорчане заблудились во время похода за ягодами. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. «Двое жителей поселка Талинка выехали на автомобиле в лес за ягодами. Проведя некоторое время в лесу, на обратном пути к машине они заблудились и на протяжении двух часов не могли найти обратную дорогу. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции в составе старшего инспектора ДПС», — сообщил telegram-канал «Полиция Югры». Вместе со спасателями силовики смогли найти заблудившуюся пару с помощью громкоговорителя. Жизни людей ничего не угрожает. Ранее URA.RU рассказывало про грибника, который потерялся в лесу около поселка Шапша Ханты-Мансийского района. Спасателям удалось дозвониться до него и определить его местонахождение. Мужчине помогли выбраться из леса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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