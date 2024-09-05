В ХМАО полицейские спасли заблудившуюся в лесу семью

Полицейские помогли семейной паре выбраться из леса в Октябрьском районе. Югорчане заблудились во время похода за ягодами. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
«Двое жителей поселка Талинка выехали на автомобиле в лес за ягодами. Проведя некоторое время в лесу, на обратном пути к машине они заблудились и на протяжении двух часов не могли найти обратную дорогу. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции в составе старшего инспектора ДПС», — сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
Вместе со спасателями силовики смогли найти заблудившуюся пару с помощью громкоговорителя. Жизни людей ничего не угрожает.
Ранее URA.RU рассказывало про грибника, который потерялся в лесу около поселка Шапша Ханты-Мансийского района. Спасателям удалось дозвониться до него и определить его местонахождение. Мужчине помогли выбраться из леса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!