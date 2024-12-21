21 декабря 2024

«Кто вы такой?»: глава Екатеринбурга отчитал вице-мэра за слова про вторую ветку метро

Мэр Екатеринбурга Орлов опроверг заявление об отказе властей от нового метро
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом модели «Синара-6254». Екатеринбург , орлов алексей
У Алексея Орлова к этой теме особое отношение Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексея Орлова возмутило высказывание его заместителя Андрея Корюкова (финансы) о том, что власти пока не думают о строительстве второй ветки метро. Выволочка произошла на одном из недавних совещаний в администрации, рассказал URA.RU источник в муниципальной власти.

В эфире ОТВ Корюков 12 декабря заявил: «Пока на строительство метро у нас денег нет. Но мы переключились на новую задачу — „наземное метро“».

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Вице-мэр Екатеринбурга: денег на вторую ветку метро нет

Орлов, услышав эту реплику, «пришел в ярость», знает собеседник URA.RU. «На следующий же день он устроил разнос: „Пока я ищу варианты [как продлить действующую ветку метро или проложить новую], вы раздаете комментарии, что ничего не будет. Кто вы такой, чтобы подобное говорить? Какие имеете полномочия?“. Пригрозил также, что, если подобное повторится, он вообще запретит вице-мэрам давать интервью», — пересказал собеседник.

Летом URA.RU рассказывало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева Орлов и его заместитель по транспорту Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии — от Академического до «Восточной». Подробнее — в материале агентства.

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Мэр Екатеринбурга Алексея Орлова возмутило высказывание его заместителя Андрея Корюкова (финансы) о том, что власти пока не думают о строительстве второй ветки метро. Выволочка произошла на одном из недавних совещаний в администрации, рассказал URA.RU источник в муниципальной власти. В эфире ОТВ Корюков 12 декабря заявил: «Пока на строительство метро у нас денег нет. Но мы переключились на новую задачу — „наземное метро“». Орлов, услышав эту реплику, «пришел в ярость», знает собеседник URA.RU. «На следующий же день он устроил разнос: „Пока я ищу варианты [как продлить действующую ветку метро или проложить новую], вы раздаете комментарии, что ничего не будет. Кто вы такой, чтобы подобное говорить? Какие имеете полномочия?“. Пригрозил также, что, если подобное повторится, он вообще запретит вице-мэрам давать интервью», — пересказал собеседник. Летом URA.RU рассказывало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева Орлов и его заместитель по транспорту Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии — от Академического до «Восточной». Подробнее — в материале агентства.
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