«Кто вы такой?»: глава Екатеринбурга отчитал вице-мэра за слова про вторую ветку метро

Мэр Екатеринбурга Орлов опроверг заявление об отказе властей от нового метро

22 декабря 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

У Алексея Орлова к этой теме особое отношение Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексея Орлова возмутило высказывание его заместителя Андрея Корюкова (финансы) о том, что власти пока не думают о строительстве второй ветки метро. Выволочка произошла на одном из недавних совещаний в администрации, рассказал URA.RU источник в муниципальной власти. В эфире ОТВ Корюков 12 декабря заявил: «Пока на строительство метро у нас денег нет. Но мы переключились на новую задачу — „наземное метро“». Новость по теме Вице-мэр Екатеринбурга: денег на вторую ветку метро нет Орлов, услышав эту реплику, «пришел в ярость», знает собеседник URA.RU. «На следующий же день он устроил разнос: „Пока я ищу варианты [как продлить действующую ветку метро или проложить новую], вы раздаете комментарии, что ничего не будет. Кто вы такой, чтобы подобное говорить? Какие имеете полномочия?“. Пригрозил также, что, если подобное повторится, он вообще запретит вице-мэрам давать интервью», — пересказал собеседник. Летом URA.RU рассказывало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева Орлов и его заместитель по транспорту Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии — от Академического до «Восточной». Подробнее — в материале агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексея Орлова возмутило высказывание его заместителя Андрея Корюкова (финансы) о том, что власти пока не думают о строительстве второй ветки метро. Выволочка произошла на одном из недавних совещаний в администрации, рассказал URA.RU источник в муниципальной власти. В эфире ОТВ Корюков 12 декабря заявил: «Пока на строительство метро у нас денег нет. Но мы переключились на новую задачу — „наземное метро“». Орлов, услышав эту реплику, «пришел в ярость», знает собеседник URA.RU. «На следующий же день он устроил разнос: „Пока я ищу варианты [как продлить действующую ветку метро или проложить новую], вы раздаете комментарии, что ничего не будет. Кто вы такой, чтобы подобное говорить? Какие имеете полномочия?“. Пригрозил также, что, если подобное повторится, он вообще запретит вице-мэрам давать интервью», — пересказал собеседник. Летом URA.RU рассказывало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева Орлов и его заместитель по транспорту Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии — от Академического до «Восточной». Подробнее — в материале агентства.