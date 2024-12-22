Песков: переговоры Путина и Фицо завершились, заявлений для прессы не будет

Завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Беседа проходила в Кремле, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Переговоры завершились», — сказал Песков ТАСС. По словам пресс-секретаря, заявлений для прессы по итогам разговора лидеров не будет.
По словам Пескова, встреча была запланирована несколько дней назад и охватывала вопросы мировой повестки. Президент Сербии Александр Вучич также прокомментировал визит Фицо в Россию, упомянув, что он связан с отказом Украины поставлять газ в Словакию, что повлияло на энергетическую безопасность страны.
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