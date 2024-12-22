22 декабря 2024

Песков: переговоры Путина и Фицо завершились, заявлений для прессы не будет

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Переговоры прошли в стенах Кремля
Переговоры прошли в стенах Кремля Фото:

Завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Беседа проходила в Кремле, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Переговоры завершились», — сказал Песков ТАСС. По словам пресс-секретаря, заявлений для прессы по итогам разговора лидеров не будет.

По словам Пескова, встреча была запланирована несколько дней назад и охватывала вопросы мировой повестки. Президент Сербии Александр Вучич также прокомментировал визит Фицо в Россию, упомянув, что он связан с отказом Украины поставлять газ в Словакию, что повлияло на энергетическую безопасность страны.

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Завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Беседа проходила в Кремле, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Переговоры завершились», — сказал Песков ТАСС. По словам пресс-секретаря, заявлений для прессы по итогам разговора лидеров не будет. По словам Пескова, встреча была запланирована несколько дней назад и охватывала вопросы мировой повестки. Президент Сербии Александр Вучич также прокомментировал визит Фицо в Россию, упомянув, что он связан с отказом Украины поставлять газ в Словакию, что повлияло на энергетическую безопасность страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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