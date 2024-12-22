Президент Грузии дала властям неделю для назначения новых выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала власти неделю, чтобы назначит новые парламентские выборы. Об этом сообщают пишет telegram-канал Sputnik Грузия.
«Президент Саломе Зурабишвили дала властям Грузии неделю на назначение новых парламентских выборов», — пишет telegram-канал Sputnik Грузия.
В ноябре в Грузии прошли парламентские выборы. На них победила партия «Грузинская мечта». Она получила 53,93% голосов и 89 мандатов. Все прошедшие в парламент оппозиционные партии, а также президент Зурабишвили отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец после окончания своего срока полномочий 29 декабря.
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