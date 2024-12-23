УФАС уличило власти одного из пермских округов в нарушении закона

Администрация хотела сделать из муниципального учреждения перевозчика
Власти Соликамска (Пермский край) решили сделать из МУП «Теплоэнерго» пассажирского перевозчика. УФАС увидело в этом нарушение Закона о защите конкуренции.
«Власти Соликамска подозреваются в незаконном намерении создать муниципальный автопарк на конкурентном рынке пассажирских перевозок. В действиях администрации округ возможно нарушение Закона о защите конкуренции», — сообщило пермское УФАС в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Администрации Соликамска выдали предостережение о возможном нарушении закона. Власти должны его исполнить и отчитаться в ведомство до 20 января 2025 года.
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