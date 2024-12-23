Прокуратура подключилась к инциденту с лисицей в пермском аэропорту

Пермская транспортная прокуратура вынесла представление руководителю оператора аэропорта «Большое Савино» из-за столкновения самолета с лисицей. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.
«20 декабря 2024 года самолет А321, выполнявший рейс по маршруту Шереметьево — Пермь, столкнулся с лисицей на взлетно-посадочной полосе, в результате чего животное погибло. В адрес руководителя оператора аэродрома внесено представление, которое находится на рассмотрении», — сказано в сообщении.
Уточняется, что оператор аэропорта нарушил статью 28 федерального закона «О животном мире». Там сказано, что юридические лица обязаны принимать меры по предотвращению гибели животных при эксплуатации транспорта. Пермский аэропорт этим пренебрег.
Ранее URA.RU рассказало, что самолет Пермь — Москва столкнулся с лисицей. Животное погибло. Посадка самолета прошла благополучно.
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