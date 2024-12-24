Появилось видео с затонувшим в Средиземном море российским судном

В соцсетях начало распространяться видео с крушением судна Ursa Major в Средиземном море. Ранее сообщалось, что затопление судна произошло между Испанией и Алжиром.
На кадрах видно, как судно совершает крен на правый борт. До этого момента экипаж совершил эвакуацию на шлюпках. Инцидент произошел в Средиземном море, недалеко от пролива Гибралтар.
Предварительной версией крушения называют взрыв в машинном отделении. Судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад. Корабль следовал во Владивосток, передает 360.Ru.
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