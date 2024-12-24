В Швейцарии рассказали о самой серьезной стратегической ошибке Украины

NZZ: контрнаступление Украины в 2023 году стало стратегической ошибкой
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Летнее контрнаступление ВСУ от 2023 года — крупнейшая стратегическая ошибка Украины, пишет NZZ
Летнее контрнаступление ВСУ от 2023 года — крупнейшая стратегическая ошибка Украины, пишет NZZ Фото:
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Контрнаступление Украины на Мелитополь и крымские переправы, произошедшее летом 2023 года, стало стратегической ошибкой. Об этом сообщила газета NZZ. Там же отметили, что оно не увенчалось успехом из-за недостатка личного состава для длительных боевых действий.

«Вероятно, самая серьезная стратегическая ошибка была допущена в 2023 году. Летом 2023 года Украина поддалась политическим ожиданиям западных партнеров и предприняла контрнаступление на Мелитополь и крымские переправы, хотя и не набрала достаточно личного состава для еще более длительных боевых действий», — сообщила швейцарская немецкоязычная ежедневная газета. Последствия этой стратегической ошибки продолжают оказывать влияние на общую ситуацию в конфликтной зоне.

После столь неудачного контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли инициативу в зоне боевых действий. По мнению издания, российские военные перехватили инициативу и до сих пор ее удерживают.

Украинская армия, столкнувшаяся с превосходством российских войск в численности и вооружении, особенно на донецком направлении, ощущает усиление давления и затруднения в ведении боевых действий. Бойцы ВСУ признают, что конфликт достиг тупика, и видят решение только в начале переговоров. Российская сторона выдвигает условия для возобновления диалога, включая вывод украинских войск из определенных регионов.

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Контрнаступление Украины на Мелитополь и крымские переправы, произошедшее летом 2023 года, стало стратегической ошибкой. Об этом сообщила газета NZZ. Там же отметили, что оно не увенчалось успехом из-за недостатка личного состава для длительных боевых действий. «Вероятно, самая серьезная стратегическая ошибка была допущена в 2023 году. Летом 2023 года Украина поддалась политическим ожиданиям западных партнеров и предприняла контрнаступление на Мелитополь и крымские переправы, хотя и не набрала достаточно личного состава для еще более длительных боевых действий», — сообщила швейцарская немецкоязычная ежедневная газета. Последствия этой стратегической ошибки продолжают оказывать влияние на общую ситуацию в конфликтной зоне. После столь неудачного контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли инициативу в зоне боевых действий. По мнению издания, российские военные перехватили инициативу и до сих пор ее удерживают. Украинская армия, столкнувшаяся с превосходством российских войск в численности и вооружении, особенно на донецком направлении, ощущает усиление давления и затруднения в ведении боевых действий. Бойцы ВСУ признают, что конфликт достиг тупика, и видят решение только в начале переговоров. Российская сторона выдвигает условия для возобновления диалога, включая вывод украинских войск из определенных регионов.
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