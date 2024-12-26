Baza: блогера, снимавшего крушение самолета в Актау, задержали

Блогер Азамат Сарсенов, снимавший крушение самолета «Эмбраер 190» авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в Актау, был арестован на 10 суток за неповиновение полиции. По информации источников, его задерживали дважды: в первый раз за использование дрона на месте катастрофы, что могло мешать работе спасательных служб.
«Сначала — за запуск дрона на месте происшествия: якобы Сарсенов создавал препятствия для работы спасательных служб», — сообщает telegram-канал Baza. Сам задержанный утверждает, что один из азербайджанских телеканалов выдал ему удостоверение своего представителя.
После первого освобождения блогера вновь задержали, на этот раз причиной стало неповиновение требованию сотрудника правоохранительных органов. Тупкараганский районный суд Мангистауской области вынес решение о десятидневном аресте блогера.
Ранее самолет Embraer 190AR, принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпел крушение утром 25 декабря вблизи города Актау, Казахстан. На борту находились 67 пассажиров, включая пять членов экипажа. Министерство здравоохранения Азербайджана опубликовало предварительный список жертв катастрофы. В него вошли 25 человек.
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