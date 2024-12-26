Суд ХМАО вынесет приговор ОПГ, которая обокрала энергетическую компанию

Суд Ханты-Мансийского округа зимой 2025 года вынесет приговор ОПГ, которая в столице региона украла у энергетической компании газолин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«Рассмотрение уголовного дела подходит к концу. Зимой 2025 года суд вынесет приговор подсудимым», — сообщил агентству источник.
В конце 2022 года Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор группировке из 10 человек, которые похитили у компании газовый конденсат на сумму свыше семи миллионов рублей. Тогда организаторы получили по три года колонии общего режима, а соучастники — условные сроки от двух лет до трех лет, однако они подали апелляцию. Приговор был отменен из-за процессуальных нарушений, а дело направлено на пересмотр. В начале 2025 года суд вынесет новый приговор. Ближайшее заседание, согласно сведениям из базы данных суда, назначено на 20 января.
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