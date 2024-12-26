26 декабря 2024

Суд ХМАО вынесет приговор ОПГ, которая обокрала энергетическую компанию

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд готовится вынести приговор группировке, обокравшей нефтяную компанию
Суд готовится вынести приговор группировке, обокравшей нефтяную компанию Фото:

Суд Ханты-Мансийского округа зимой 2025 года вынесет приговор ОПГ, которая в столице региона украла у энергетической компании газолин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Рассмотрение уголовного дела подходит к концу. Зимой 2025 года суд вынесет приговор подсудимым», — сообщил агентству источник.

В конце 2022 года Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор группировке из 10 человек, которые похитили у компании газовый конденсат на сумму свыше семи миллионов рублей. Тогда организаторы получили по три года колонии общего режима, а соучастники — условные сроки от двух лет до трех лет, однако они подали апелляцию. Приговор был отменен из-за процессуальных нарушений, а дело направлено на пересмотр. В начале 2025 года суд вынесет новый приговор. Ближайшее заседание, согласно сведениям из базы данных суда, назначено на 20 января.

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Суд Ханты-Мансийского округа зимой 2025 года вынесет приговор ОПГ, которая в столице региона украла у энергетической компании газолин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Рассмотрение уголовного дела подходит к концу. Зимой 2025 года суд вынесет приговор подсудимым», — сообщил агентству источник. В конце 2022 года Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор группировке из 10 человек, которые похитили у компании газовый конденсат на сумму свыше семи миллионов рублей. Тогда организаторы получили по три года колонии общего режима, а соучастники — условные сроки от двух лет до трех лет, однако они подали апелляцию. Приговор был отменен из-за процессуальных нарушений, а дело направлено на пересмотр. В начале 2025 года суд вынесет новый приговор. Ближайшее заседание, согласно сведениям из базы данных суда, назначено на 20 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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