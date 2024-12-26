Водитель автобуса №50 в Перми высадил пассажиров, не доехав до остановки. По словам пермяков, он заявил, что не успевает. Об этом они сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Какие-то разборки в автобусе №50. Водитель всех высаживает и говорит, что не успевает по времени. Люди заплатили деньги, и их высадили», — говорится в посте. Часть пассажиров осталась в автобусе.
URA.RU отправило запрос в МУП «Пермгорэлектротранс», которое работает на маршруте. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что перевозчика, который работает на маршруте №106, оштрафовали на четыре миллиона рублей. Жители жаловались, что он не соблюдает расписание.
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