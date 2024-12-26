26 декабря 2024

В Перми водитель автобуса внезапно высадил пассажиров. Видео

В Перми водитель автобуса №50 высадил пассажиров во время поездки
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры оплатили проезд, но доехать до нужной остановки не смогли
Пассажиры оплатили проезд, но доехать до нужной остановки не смогли Фото:

Водитель автобуса №50 в Перми высадил пассажиров, не доехав до остановки. По словам пермяков, он заявил, что не успевает. Об этом они сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Какие-то разборки в автобусе №50. Водитель всех высаживает и говорит, что не успевает по времени. Люди заплатили деньги, и их высадили», — говорится в посте. Часть пассажиров осталась в автобусе.

URA.RU отправило запрос в МУП «Пермгорэлектротранс», которое работает на маршруте. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что перевозчика, который работает на маршруте №106, оштрафовали на четыре миллиона рублей. Жители жаловались, что он не соблюдает расписание.

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Водитель автобуса №50 в Перми высадил пассажиров, не доехав до остановки. По словам пермяков, он заявил, что не успевает. Об этом они сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь». «Какие-то разборки в автобусе №50. Водитель всех высаживает и говорит, что не успевает по времени. Люди заплатили деньги, и их высадили», — говорится в посте. Часть пассажиров осталась в автобусе. URA.RU отправило запрос в МУП «Пермгорэлектротранс», которое работает на маршруте. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что перевозчика, который работает на маршруте №106, оштрафовали на четыре миллиона рублей. Жители жаловались, что он не соблюдает расписание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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