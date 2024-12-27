Как гуляли в каникулы на главной площади Екатеринбурга в 30-х, «нулевых» и 2010-х. Фото

Ледовый городок Екатеринбурга прошел путь от снежных скульптур до огромных горок

27 декабря 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

С каждым годом городок становится краше Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Гуляния на Площади 1905 года были в Екатеринбурге не всегда. Сложно представить, но вплоть до 1937 года людям не давали отмечать Новый год, ведь неприлично советскому человеку потакать буржуазным традициям. После того как в газете «Правда» появилась статья с призывом «вернуть елки детям», в города начали возвращаться новогодние мероприятия и ледовые городки. URA.RU вспоминает, как в разные годы свердловчане гуляли по главной площади города. 1930-е На первой елке, которую установили в 1937 году, украшений не было вообще. Ледовый городок тоже не строили, но площадка выглядела более празднично, чем обычно: здесь располагалась ярмарка и весела надпись «Спасибо Сталину за наше счастливое детство!». Главная площадь Свердловска в 1937 году Фото: Государственный архив Свердловской области 1950-е В середине XX века ледовый городок был совсем не ледовым. Горки, стены и скульптуры делали только из спрессованного снега, над ними трудились не строители, а студенты архитектурного института. Например, в центре города появлялись огромные сказочные персонажи, а вокруг них были настоящие ели. Один из примеров, как выглядела зимой площадь в 50-е Фото: В.Л. Кукушкин/ Музей истории Екатеринбурга 1970-е Самой холодной новогодней ночью стало 31 декабря 1978 года — в этот день столбик термометра опустился до -46,7 градусов. Чуть теплее стало лишь 1 января, что позволило уральским смельчакам отправиться на гуляния в центр города. Таким был ледовый городок в 1978 году, когда на Урал пришли сильные морозы Фото: Государственный архив Свердловской области 1980-е В 1986 году ледовый городок открывали аккурат под Новый год — 30 декабря. Тогда темой стали сказки народов мира, а над украшением площадки трудились 56 предприятий и организаций. Главным достоянием стала елка высотой 37 метров — она была самой высокой за все 80-е годы. Украшали символ Нового года 280 гирлянд и снежинки, был и Змей Горыныч, который мог двигаться и у него горели глаза. 1990-е и «нулевые» Площадки начали делать изо льда в 90-х, но прятали их в надувное здание — это был своего рода музей ледяных скульптур. В 2000-х украшения также создавали из огромных прозрачных склеенных блоков. Так, например, выглядел городок примерно 20 лет назад: никаких скульптур, в основном горки и замок. 2010-е В 2011 году на площади появилась 46-метровая елка, а украшения посвятили сразу нескольким темам: 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года, 400-летию сбора ополчения Мининым и Пожарским и 1150-летие со дня создания Русского государства. На месте можно было даже найти Московский кремль в миниатюре. 2019 год Пять лет назад ледовый городок посвятили 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями. На площадке появились ледяные айсберги, корабль и шесть горок. С одной из них на ледянке съехал тогда еще мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. 2022 год Мэрия решила впервые за долгое время отказаться от конусовидной искусственной елки, которые раздражало большинство горожан, и поставить настоящую. Правда, с ней возникло множество проблем: пока ее везли, она потеряла некоторые ветки и опала, а во время сильного ветра чуть не упала. По итогу от настоящей елки решили отказаться совсем, заменив ее на новое искусственное дерево, похожее на настоящее. 2024 год В этом году вместо привычной Площади 1905 года комплекс решили воссоздать в Историческом сквере. С проспекта Ленина можно оценить его масштабы. Внизу горожан ждут новая елка, пять ледяных горок, два детских лабиринта, карусель, колесо обозрения и множество фигур снеговиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гуляния на Площади 1905 года были в Екатеринбурге не всегда. Сложно представить, но вплоть до 1937 года людям не давали отмечать Новый год, ведь неприлично советскому человеку потакать буржуазным традициям. После того как в газете «Правда» появилась статья с призывом «вернуть елки детям», в города начали возвращаться новогодние мероприятия и ледовые городки. URA.RU вспоминает, как в разные годы свердловчане гуляли по главной площади города. На первой елке, которую установили в 1937 году, украшений не было вообще. Ледовый городок тоже не строили, но площадка выглядела более празднично, чем обычно: здесь располагалась ярмарка и весела надпись «Спасибо Сталину за наше счастливое детство!». В середине XX века ледовый городок был совсем не ледовым. Горки, стены и скульптуры делали только из спрессованного снега, над ними трудились не строители, а студенты архитектурного института. Например, в центре города появлялись огромные сказочные персонажи, а вокруг них были настоящие ели. Самой холодной новогодней ночью стало 31 декабря 1978 года — в этот день столбик термометра опустился до -46,7 градусов. Чуть теплее стало лишь 1 января, что позволило уральским смельчакам отправиться на гуляния в центр города. В 1986 году ледовый городок открывали аккурат под Новый год — 30 декабря. Тогда темой стали сказки народов мира, а над украшением площадки трудились 56 предприятий и организаций. Главным достоянием стала елка высотой 37 метров — она была самой высокой за все 80-е годы. Украшали символ Нового года 280 гирлянд и снежинки, был и Змей Горыныч, который мог двигаться и у него горели глаза. Площадки начали делать изо льда в 90-х, но прятали их в надувное здание — это был своего рода музей ледяных скульптур. В 2000-х украшения также создавали из огромных прозрачных склеенных блоков. Так, например, выглядел городок примерно 20 лет назад: никаких скульптур, в основном горки и замок. В 2011 году на площади появилась 46-метровая елка, а украшения посвятили сразу нескольким темам: 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года, 400-летию сбора ополчения Мининым и Пожарским и 1150-летие со дня создания Русского государства. На месте можно было даже найти Московский кремль в миниатюре. Пять лет назад ледовый городок посвятили 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями. На площадке появились ледяные айсберги, корабль и шесть горок. С одной из них на ледянке съехал тогда еще мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Мэрия решила впервые за долгое время отказаться от конусовидной искусственной елки, которые раздражало большинство горожан, и поставить настоящую. Правда, с ней возникло множество проблем: пока ее везли, она потеряла некоторые ветки и опала, а во время сильного ветра чуть не упала. По итогу от настоящей елки решили отказаться совсем, заменив ее на новое искусственное дерево, похожее на настоящее. В этом году вместо привычной Площади 1905 года комплекс решили воссоздать в Историческом сквере. С проспекта Ленина можно оценить его масштабы. Внизу горожан ждут новая елка, пять ледяных горок, два детских лабиринта, карусель, колесо обозрения и множество фигур снеговиков.