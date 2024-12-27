Гуляния на Площади 1905 года были в Екатеринбурге не всегда. Сложно представить, но вплоть до 1937 года людям не давали отмечать Новый год, ведь неприлично советскому человеку потакать буржуазным традициям. После того как в газете «Правда» появилась статья с призывом «вернуть елки детям», в города начали возвращаться новогодние мероприятия и ледовые городки. URA.RU вспоминает, как в разные годы свердловчане гуляли по главной площади города.
1930-е
На первой елке, которую установили в 1937 году, украшений не было вообще. Ледовый городок тоже не строили, но площадка выглядела более празднично, чем обычно: здесь располагалась ярмарка и весела надпись «Спасибо Сталину за наше счастливое детство!».
1950-е
В середине XX века ледовый городок был совсем не ледовым. Горки, стены и скульптуры делали только из спрессованного снега, над ними трудились не строители, а студенты архитектурного института. Например, в центре города появлялись огромные сказочные персонажи, а вокруг них были настоящие ели.
1970-е
Самой холодной новогодней ночью стало 31 декабря 1978 года — в этот день столбик термометра опустился до -46,7 градусов. Чуть теплее стало лишь 1 января, что позволило уральским смельчакам отправиться на гуляния в центр города.
1980-е
В 1986 году ледовый городок открывали аккурат под Новый год — 30 декабря. Тогда темой стали сказки народов мира, а над украшением площадки трудились 56 предприятий и организаций. Главным достоянием стала елка высотой 37 метров — она была самой высокой за все 80-е годы. Украшали символ Нового года 280 гирлянд и снежинки, был и Змей Горыныч, который мог двигаться и у него горели глаза.
1990-е и «нулевые»
Площадки начали делать изо льда в 90-х, но прятали их в надувное здание — это был своего рода музей ледяных скульптур. В 2000-х украшения также создавали из огромных прозрачных склеенных блоков. Так, например, выглядел городок примерно 20 лет назад: никаких скульптур, в основном горки и замок.
2010-е
В 2011 году на площади появилась 46-метровая елка, а украшения посвятили сразу нескольким темам: 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года, 400-летию сбора ополчения Мининым и Пожарским и 1150-летие со дня создания Русского государства. На месте можно было даже найти Московский кремль в миниатюре.
2019 год
Пять лет назад ледовый городок посвятили 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями. На площадке появились ледяные айсберги, корабль и шесть горок. С одной из них на ледянке съехал тогда еще мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
2022 год
Мэрия решила впервые за долгое время отказаться от конусовидной искусственной елки, которые раздражало большинство горожан, и поставить настоящую. Правда, с ней возникло множество проблем: пока ее везли, она потеряла некоторые ветки и опала, а во время сильного ветра чуть не упала. По итогу от настоящей елки решили отказаться совсем, заменив ее на новое искусственное дерево, похожее на настоящее.
2024 год
В этом году вместо привычной Площади 1905 года комплекс решили воссоздать в Историческом сквере. С проспекта Ленина можно оценить его масштабы. Внизу горожан ждут новая елка, пять ледяных горок, два детских лабиринта, карусель, колесо обозрения и множество фигур снеговиков.
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