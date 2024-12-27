В ХМАО перед Новым годом придет аномальное потепление

В выходные 29, 30 и 31 декабря жителей ХМАО ожидает потепление. Температура воздуха поднимется до -4 градусов, однако дни будут снежными. Об этом сообщили синоптики Gismeteo. Для Югры такая температура является аномально теплой — обычно к Новому году здесь стоят морозы от -30 градусов.
«Во всех районах ХМАО 29, 30 и 31 декабря ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем будет варьироваться в пределах от -4 до -6 градусов, а ночью — от -6 до -12», — написано на сайте.
За три дня в Югре суммарно выпадет 30 миллиметров осадков. Также прогнозируется сильный ветер. Его порывы будут достигать 8-12 метров в секунду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!