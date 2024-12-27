27 декабря 2024
26 декабря 2024

В ХМАО перед Новым годом придет аномальное потепление

В предпраздничные выходные жителей ХМАО ожидает теплая, но снежная погода
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО температура поднимется до -4 градусов
В ХМАО температура поднимется до -4 градусов Фото:

В выходные 29, 30 и 31 декабря жителей ХМАО ожидает потепление. Температура воздуха поднимется до -4 градусов, однако дни будут снежными. Об этом сообщили синоптики Gismeteo. Для Югры такая температура является аномально теплой — обычно к Новому году здесь стоят морозы от -30 градусов.

«Во всех районах ХМАО 29, 30 и 31 декабря ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем будет варьироваться в пределах от -4 до -6 градусов, а ночью — от -6 до -12», — написано на сайте.

За три дня в Югре суммарно выпадет 30 миллиметров осадков. Также прогнозируется сильный ветер. Его порывы будут достигать 8-12 метров в секунду.

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В выходные 29, 30 и 31 декабря жителей ХМАО ожидает потепление. Температура воздуха поднимется до -4 градусов, однако дни будут снежными. Об этом сообщили синоптики Gismeteo. Для Югры такая температура является аномально теплой — обычно к Новому году здесь стоят морозы от -30 градусов. «Во всех районах ХМАО 29, 30 и 31 декабря ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем будет варьироваться в пределах от -4 до -6 градусов, а ночью — от -6 до -12», — написано на сайте. За три дня в Югре суммарно выпадет 30 миллиметров осадков. Также прогнозируется сильный ветер. Его порывы будут достигать 8-12 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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