На новогодние праздники в Челябинске отменены часть автобусов и трамваев

В Челябинске в новогодние праздники с 29 декабря по 8 января изменится работа общественного транспорта. В новогодние праздничные дни часть автобусов и трамваев на линию не выйдут, сообщила 28 декабря пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«В новогодние праздничные дни часть маршрутов работать не будут. Общественный транспорт начнет выходить на линию по следующему графику», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Как работает транспорт в Челябинске 29, 30 и 31 декабря
Трамваи, троллейбусы, автобусы будут работать по расписанию выходного дня.
Как работает транспорт в Челябинске 1 и 2 января
Автобусы № 1, 3, 5, 10к, 14, 15, 22а, 31, 41, 45, 56а, 123, 125, 483 — по расписанию выходного дня.
Автобусы № 2, 4, 7, 8, 9, 18, 19, 23, 24, 30, 33, 34, 42, 43, 47, 51, 58, 64, 71, 81, 128, 130, 172, 132, 136к, 158к, 213, 214, 300, трамваи и троллейбусы будут ходить по измененному расписанию. Отследить можно на сайте гортранса Челябинска.
Как работает транспорт в Челябинске с 3 по 8 января
Троллейбусы, трамваи, автобусы будут работать по расписанию выходного дня.
В новогодние праздничные дни часть маршрутов общественного транспорта работать не будет. Автобусы и трамваи начнут выходить на линию по следующему графику:
- со 2 января — автобусы 11, 28, 35, 44, 52, 61, 72, 74, 78, 129, 204, 212, 300, трамваи 18, 20;
- с 3 января — в Челябинске автобусы 25т, 26, 27, 32, 48, 61, 76, 91, 141, 142, 150, 492, трамвай 12. В Копейске автобусы 6 (по проспекту Славы), 12. В Сосновском районе — автобусы 131, 149, 208;
- с 5 января — автобус 203;
- с 9 января — в Челябинске автобусы 13к, 80, 176, трамвай 10. В Копейске — автобусы 8, 19а;
- с 11 января — автобус 195 (бывший 95, Чичерина — Преображенское кладбище).
В Челябинской области в дни новогодних праздников с 29 декабря по 8 января изменится расписание транспорта, курсирующего между городами. Часть рейсов отменят, а часть перенесут. Подробнее — в материале на URA.RU.
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