На новогодние праздники в Челябинске отменены часть автобусов и трамваев

28 декабря 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

В Челябинске на новогодние праздники меняется расписание общественного транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в новогодние праздники с 29 декабря по 8 января изменится работа общественного транспорта. В новогодние праздничные дни часть автобусов и трамваев на линию не выйдут, сообщила 28 декабря пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «В новогодние праздничные дни часть маршрутов работать не будут. Общественный транспорт начнет выходить на линию по следующему графику», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Как работает транспорт в Челябинске 29, 30 и 31 декабря Трамваи, троллейбусы, автобусы будут работать по расписанию выходного дня. Как работает транспорт в Челябинске 1 и 2 января Автобусы № 1, 3, 5, 10к, 14, 15, 22а, 31, 41, 45, 56а, 123, 125, 483 — по расписанию выходного дня. Автобусы № 2, 4, 7, 8, 9, 18, 19, 23, 24, 30, 33, 34, 42, 43, 47, 51, 58, 64, 71, 81, 128, 130, 172, 132, 136к, 158к, 213, 214, 300, трамваи и троллейбусы будут ходить по измененному расписанию. Отследить можно на сайте гортранса Челябинска. Как работает транспорт в Челябинске с 3 по 8 января Троллейбусы, трамваи, автобусы будут работать по расписанию выходного дня. В новогодние праздничные дни часть маршрутов общественного транспорта работать не будет. Автобусы и трамваи начнут выходить на линию по следующему графику: со 2 января — автобусы 11, 28, 35, 44, 52, 61, 72, 74, 78, 129, 204, 212, 300, трамваи 18, 20;

с 3 января — в Челябинске автобусы 25т, 26, 27, 32, 48, 61, 76, 91, 141, 142, 150, 492, трамвай 12. В Копейске автобусы 6 (по проспекту Славы), 12. В Сосновском районе — автобусы 131, 149, 208;

с 5 января — автобус 203;

с 9 января — в Челябинске автобусы 13к, 80, 176, трамвай 10. В Копейске — автобусы 8, 19а;

с 11 января — автобус 195 (бывший 95, Чичерина — Преображенское кладбище). В Челябинской области в дни новогодних праздников с 29 декабря по 8 января изменится расписание транспорта, курсирующего между городами. Часть рейсов отменят, а часть перенесут. Подробнее — в материале на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в новогодние праздники с 29 декабря по 8 января изменится работа общественного транспорта. В новогодние праздничные дни часть автобусов и трамваев на линию не выйдут, сообщила 28 декабря пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «В новогодние праздничные дни часть маршрутов работать не будут. Общественный транспорт начнет выходить на линию по следующему графику», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Трамваи, троллейбусы, автобусы будут работать по расписанию выходного дня. Автобусы № 1, 3, 5, 10к, 14, 15, 22а, 31, 41, 45, 56а, 123, 125, 483 — по расписанию выходного дня. Автобусы № 2, 4, 7, 8, 9, 18, 19, 23, 24, 30, 33, 34, 42, 43, 47, 51, 58, 64, 71, 81, 128, 130, 172, 132, 136к, 158к, 213, 214, 300, трамваи и троллейбусы будут ходить по измененному расписанию. Отследить можно на сайте гортранса Челябинска. Троллейбусы, трамваи, автобусы будут работать по расписанию выходного дня. В новогодние праздничные дни часть маршрутов общественного транспорта работать не будет. Автобусы и трамваи начнут выходить на линию по следующему графику: В Челябинской области в дни новогодних праздников с 29 декабря по 8 января изменится расписание транспорта, курсирующего между городами. Часть рейсов отменят, а часть перенесут. Подробнее — в материале на URA.RU.