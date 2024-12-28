Челябинский губернатор Текслер вручил подарки детям с «Елки желаний» в Кремле. Фото

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Совещание по подготовке совместного заседанию Государственного Совета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам., елка желаний
Текслер исполнил мечты детей с «Елки желаний» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной вручили подарки детям со всероссийской и окружной «Елок желаний». Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

«Алексей Текслер с супругой Ириной вручили подарки участникам акции „Елка желаний“ — Дарье Яковлевой из Магнитогорска, Егору Савичеву из Аши и Ярославу Комарову из Златоуста. Также губернатор исполнит мечту Артема Вечного из Ясиноватой», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.

Дарья Яковлева проходит курсы по игре на ударных инструментах. Но по состоянию здоровья 17-летняя девочка не может посещать музыкальную школу и мечтает о своей барабанной установке. Мечту девочки исполнил челябинский губернатор. Подарок он вручил вместе с супругой.

На «Елке желаний» в Кремле Текслер снял шары с желаниями Егора Савичева и Ярослава Комарова. Ярослав, который учится во втором классе, загадал конструктор. Его папа, участник специальной военной операции, сейчас находится на передовой. Алексей и Ирина Текслер подарили Ярославу большой набор конструктора «Замок», а его младшей сестре — мягкую игрушку.

Егору Савичеву всего шесть лет, но он уже мечтает научиться играть на флейте. Мальчик имеет ограничения по здоровью, но окончил художественную школу и становился неоднократным призером конкурсов. Супруги Текслер подарили Егору профессиональную флейту.

Также на «Елке желаний» в Кремле Текслер снял шар Артема Вечного из Ясиноватой. Мальчик попросил велосипед. Новогодний подарок уже отправился к нему, сообщила пресс-служба областного правительства.

Ранее супруги Текслер вручили подарки детям, чьи шары сняли с «Елки желаний» в Челябинской области. Подарки в резиденции губернатора получили сестры Абдрахмановы из села Усть-Багаряк Кунашакского района и братья Паршины из Челябинска.

Благодаря акции «Елка желаний» исполнились новогодние мечты детей из Челябинской области
Благодаря акции «Елка желаний» исполнились новогодние мечты детей из Челябинской области
В ходе всероссийской «Елки желаний» Алексей Текслер вытянул шарики с желаниями Егора Савичева и Ярослава Комарова
В ходе всероссийской «Елки желаний» Алексей Текслер вытянул шарики с желаниями Егора Савичева и Ярослава Комарова

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной вручили подарки детям со всероссийской и окружной «Елок желаний». Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба областного правительства. «Алексей Текслер с супругой Ириной вручили подарки участникам акции „Елка желаний“ — Дарье Яковлевой из Магнитогорска, Егору Савичеву из Аши и Ярославу Комарову из Златоуста. Также губернатор исполнит мечту Артема Вечного из Ясиноватой», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Дарья Яковлева проходит курсы по игре на ударных инструментах. Но по состоянию здоровья 17-летняя девочка не может посещать музыкальную школу и мечтает о своей барабанной установке. Мечту девочки исполнил челябинский губернатор. Подарок он вручил вместе с супругой. На «Елке желаний» в Кремле Текслер снял шары с желаниями Егора Савичева и Ярослава Комарова. Ярослав, который учится во втором классе, загадал конструктор. Его папа, участник специальной военной операции, сейчас находится на передовой. Алексей и Ирина Текслер подарили Ярославу большой набор конструктора «Замок», а его младшей сестре — мягкую игрушку. Егору Савичеву всего шесть лет, но он уже мечтает научиться играть на флейте. Мальчик имеет ограничения по здоровью, но окончил художественную школу и становился неоднократным призером конкурсов. Супруги Текслер подарили Егору профессиональную флейту. Также на «Елке желаний» в Кремле Текслер снял шар Артема Вечного из Ясиноватой. Мальчик попросил велосипед. Новогодний подарок уже отправился к нему, сообщила пресс-служба областного правительства. Ранее супруги Текслер вручили подарки детям, чьи шары сняли с «Елки желаний» в Челябинской области. Подарки в резиденции губернатора получили сестры Абдрахмановы из села Усть-Багаряк Кунашакского района и братья Паршины из Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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