Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной вручили подарки детям со всероссийской и окружной «Елок желаний». Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.
«Алексей Текслер с супругой Ириной вручили подарки участникам акции „Елка желаний“ — Дарье Яковлевой из Магнитогорска, Егору Савичеву из Аши и Ярославу Комарову из Златоуста. Также губернатор исполнит мечту Артема Вечного из Ясиноватой», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
Дарья Яковлева проходит курсы по игре на ударных инструментах. Но по состоянию здоровья 17-летняя девочка не может посещать музыкальную школу и мечтает о своей барабанной установке. Мечту девочки исполнил челябинский губернатор. Подарок он вручил вместе с супругой.
На «Елке желаний» в Кремле Текслер снял шары с желаниями Егора Савичева и Ярослава Комарова. Ярослав, который учится во втором классе, загадал конструктор. Его папа, участник специальной военной операции, сейчас находится на передовой. Алексей и Ирина Текслер подарили Ярославу большой набор конструктора «Замок», а его младшей сестре — мягкую игрушку.
Егору Савичеву всего шесть лет, но он уже мечтает научиться играть на флейте. Мальчик имеет ограничения по здоровью, но окончил художественную школу и становился неоднократным призером конкурсов. Супруги Текслер подарили Егору профессиональную флейту.
Также на «Елке желаний» в Кремле Текслер снял шар Артема Вечного из Ясиноватой. Мальчик попросил велосипед. Новогодний подарок уже отправился к нему, сообщила пресс-служба областного правительства.
Ранее супруги Текслер вручили подарки детям, чьи шары сняли с «Елки желаний» в Челябинской области. Подарки в резиденции губернатора получили сестры Абдрахмановы из села Усть-Багаряк Кунашакского района и братья Паршины из Челябинска.
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