Челябинский губернатор Текслер с супругой вручили подарки детям с «Елки желаний». Фото

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Совещание по подготовке совместного заседанию Государственного Совета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам., елка желаний
Старт «Елке желаний» в Челябинской области губернатор дал 15 декабря Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной вручили подарки детям, чьи шары с новогодними мечтами сняли с «Елки желаний». Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба областного правительства.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной вручили подарки сестрам Абдрахмановым из села Усть-Багаряк Кунашакского района и братьям Паршиным из Челябинска. Дети вместе с родителями побывали в резиденции губернатора, где им вручили долгожданные подарки», — сообщила пресс-служба областного правительства.

Пятилетней Вилене Текслер подарил два набора для рукоделия, а девятилетней Виолетте — большого медведя из 3D конструктора. Двухмесячному младшему брату девочек, который также присутствовал на встрече, губернатор вручил музыкальную игрушку. Папа детей сейчас находится на передовой.

Ирина Текслер подарила шестилетнему Ивану и четырехлетнему Алексею Паршиным два конструктора Lego Duplo. Это любимая игра братьев.

Губернатор вместе с супругой дали старт «Елке желаний» в Челябинской области 15 декабря. Текслер также поблагодарил всех, кто принимает участие в этой акции, которая проходит по всему региону и в каждом муниципалитете.

Вилене губернатор подарил два набора для рукоделия, а Виолетте — большого медведя из 3D конструктора
Вилене губернатор подарил два набора для рукоделия, а Виолетте — большого медведя из 3D конструктора
Ирина Текслер подарила Ивану и Алексею Паршиным два конструктора Lego Duplo
Ирина Текслер подарила Ивану и Алексею Паршиным два конструктора Lego Duplo

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной вручили подарки детям, чьи шары с новогодними мечтами сняли с «Елки желаний». Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба областного правительства. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной вручили подарки сестрам Абдрахмановым из села Усть-Багаряк Кунашакского района и братьям Паршиным из Челябинска. Дети вместе с родителями побывали в резиденции губернатора, где им вручили долгожданные подарки», — сообщила пресс-служба областного правительства. Пятилетней Вилене Текслер подарил два набора для рукоделия, а девятилетней Виолетте — большого медведя из 3D конструктора. Двухмесячному младшему брату девочек, который также присутствовал на встрече, губернатор вручил музыкальную игрушку. Папа детей сейчас находится на передовой. Ирина Текслер подарила шестилетнему Ивану и четырехлетнему Алексею Паршиным два конструктора Lego Duplo. Это любимая игра братьев. Губернатор вместе с супругой дали старт «Елке желаний» в Челябинской области 15 декабря. Текслер также поблагодарил всех, кто принимает участие в этой акции, которая проходит по всему региону и в каждом муниципалитете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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