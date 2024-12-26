Старт «Елке желаний» в Челябинской области губернатор дал 15 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной вручили подарки детям, чьи шары с новогодними мечтами сняли с «Елки желаний». Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба областного правительства.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной вручили подарки сестрам Абдрахмановым из села Усть-Багаряк Кунашакского района и братьям Паршиным из Челябинска. Дети вместе с родителями побывали в резиденции губернатора, где им вручили долгожданные подарки», — сообщила пресс-служба областного правительства.

Пятилетней Вилене Текслер подарил два набора для рукоделия, а девятилетней Виолетте — большого медведя из 3D конструктора. Двухмесячному младшему брату девочек, который также присутствовал на встрече, губернатор вручил музыкальную игрушку. Папа детей сейчас находится на передовой.

Ирина Текслер подарила шестилетнему Ивану и четырехлетнему Алексею Паршиным два конструктора Lego Duplo. Это любимая игра братьев.

Губернатор вместе с супругой дали старт «Елке желаний» в Челябинской области 15 декабря. Текслер также поблагодарил всех, кто принимает участие в этой акции, которая проходит по всему региону и в каждом муниципалитете.

Вилене губернатор подарил два набора для рукоделия, а Виолетте — большого медведя из 3D конструктора Telegram-канал «ПУЛ №74»

Ирина Текслер подарила Ивану и Алексею Паршиным два конструктора Lego Duplo Telegram-канал «ПУЛ №74»