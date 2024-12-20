Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Кремле снял сразу три шара с «Елки желаний», на которых написаны мечты детей о новогоднем подарке. Об этом 20 декабря сообщает корреспондент URA.RU с места события.
«Егор Савичев из Аши, 16 лет, мечтает о флейте. Прекрасное желание! Обязательно исполним. Ярослав Комаров из Златоуста, мечтает о конструкторе. Артем Вечный, 12 лет, Ясиноватая, мечтает о велосипеде», — зачитал Текслер желания детей, передает корреспондент URA.RU.
Сам Текслер говорит, что мечтает, как и все, о победе. «Самое главное и важное — победа! Каждый на своем месте должен делать все возможное, чтобы любая наша индивидуальная победа превратилась в одну общую», — добавил глава Челябинской области.
Всероссийская акция «Елка желаний» проводится ежегодно с 2018 года. Ее цель — дарить новогодние подарки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: сиротам, инвалидам, детям со смертельными заболеваниями, детям из семей участников СВО. Подать заявку на «Елку желаний» могут ребята в возрасте от 3 до 17 лет. Предусмотрено три категории желаний — конкретный подарок, подарок-сюрприз и нематериальное желание (например, путешествие или встреча с известным человеком).
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