Где в Перми можно покататься на коньках

В Перми перед новогодними праздниками открылись десятки катков
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Каток вечером. Пермь, каток, дворец спорта, подростки, дети, досуг, отдых, трудовые резервы
В Перми открыто более 50 катков Фото:

В Перми с наступлением зимы начали активно открываться катки, на которых все желающие горожане могут покататься на коньках. На сегодня работают уже десятки катков — крытых и открытых. URA.RU накануне новогодних каникул подготовило подборку мест, где могут провести время все любители данного вида активного отдыха.

Каток вечером. Пермь
Стадион «Трудовые резервы»
Фото:

Стадион «Трудовые резервы», улица Патриса Лумумбы, 2

Один из старейших катков города. Там все желающие могут покататься на коньках ежедневно с 9.00 до 22.00 часов. Во время технологического перерыва в будни с 16.30 до 17.30, в выходные и праздничные дни с 15.00 до 16.00 доступ на ледовое поле закрыт. Катание на коньках здесь платное. Для гостей организуются теплая раздевалка, гардероб, кафе и туалет.

Стадион «Орленок», улица Сибирская, 47

Каток. Пермь
В «Орленке» организованы ночные катания
Фото:

На семейные и массовые катания в зимнем сезоне 2024-2025 в Перми приглашает ледовый каток, расположенный во Дворце спорта «Орленок». Покататься на коньках здесь можно по воскресеньям с 20.00 до 22.00 часов. Вход без возрастных ограничений. Коньки можно взять свои или взять напрокат. Для фигуристов старше 18 лет в декабре 2024 года во Дворце спорта «Орленок» организованы ночные катания, которые проходят в атмосфере приглушенного света и музыки. Они проходят каждую пятницу и субботу с 23:30 до 01:30.

Каток "Динамо". Пермь
Стадион «Динамо»
Фото:

Стадион «Динамо», улица Краснова, 1

Открытый ледовый каток уже залит на стадионе «Динамо» в Перми, который расположен недалеко от парка имени Горького. Выход на лед и прокат оплачиваются отдельно. Режим работы: будни — с 19:00 до 22:00, выходные и праздничные дни — с 15:00 до 22:00. В новогодние каникулы время часы работы катка могут быть изменены.

В Орджоникидзевском районе можно посетить стадион «Молния» (улица Волховская, 26), в Кировском районе — стадион «Спутник» (улица Мензелинская, 12), в Индустриальном — каток у «Столицы» (улица Мира, 43/1). В Дзержинском районе 30 декабря откроется каток на площади перед Театром Театром.

В Перми также работают десятки бесплатных катков в разных районах города

Дзержинский район

  • при стадионе «Локомотив» (улица Боровая, 32)
  • у школы «Приоритет» (улица Мильчакова, 22)
  • улица Мильчакова, 34
  • улица Подлесная, 37
  • у школы №44 (улица Маяковского, 33)
  • у школы «Мастерград» (улица Костычева, 33)
  • хоккейная коробка ПГППК (улица Хабаровская, 36)
  • лыжная база ПГНИУ, улица Гатчинская, 15

Индустриальный район

  • каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а)
  • у Лицея №4 (улица Танкистов, 56)
  • при ТСЖ «Весна» (улица Советской Армии, 37)
  • улица Свиязева, 15
  • улица Геологов, 1

Кировский район

  • стадион «Спутник» (улица Мензелинская, 12)
  • улица Маршала Рыбалко, 99в
  • улица Адмирала Ушакова, 55
  • улица Богдана Хмельницкого, 11/2
  • стадион «Авангард» (улица Светлогорская,14)

Мотовилихинский район

  • улица Лебедева, 13
  • улица Уинская, 15

Орджоникидзевский район

  • СШОР «Звезда» по футболу (улица Волховская, 26)
  • стадион «Гайва» на улице Карбышева, 52,
  • улица Кабельщиков 17
  • улица Льва Лаврова, 16
  • лыжная база СШОР «Летающий лыжник» (улица Академика Веденеева,101)
  • стадион «Бумажник» (улица Корсуньская, 20)
  • у школы № 79 (улица Томская, 30)

Свердловский район

  • хоккейная коробка СК «Победа» (улица Обвинская, 9)
  • улица Вижайская,14
  • улица Яблочкова,17/1
  • стадион «Звезда» (улица Куйбышева, 95)
  • улица Героев Хасана, 3а
  • улица Революции, 9
  • улица Бродовское кольцо, 10
  • улица Лебединская, 91
  • 25 Октября, 68
  • Казахская 71а
  • Солдатова, 8

Освещение города. Пермь
Каток на набережной готовится к открытию
Фото:

В Ленинском районе 28 декабря будет залит каток на набережной. Каток будет работать до 9 февраля. А привычного катка на стадионе «Энергия» больше не существует, так как на стадионе уложено новое футбольное поле, и заливаться оно не будет.

Прежде чем отправиться на каток, следует заранее уточнять, не произошло ли изменений в расписании его работы.

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В Перми с наступлением зимы начали активно открываться катки, на которых все желающие горожане могут покататься на коньках. На сегодня работают уже десятки катков — крытых и открытых. URA.RU накануне новогодних каникул подготовило подборку мест, где могут провести время все любители данного вида активного отдыха. Стадион «Трудовые резервы», улица Патриса Лумумбы, 2 Один из старейших катков города. Там все желающие могут покататься на коньках ежедневно с 9.00 до 22.00 часов. Во время технологического перерыва в будни с 16.30 до 17.30, в выходные и праздничные дни с 15.00 до 16.00 доступ на ледовое поле закрыт. Катание на коньках здесь платное. Для гостей организуются теплая раздевалка, гардероб, кафе и туалет. Стадион «Орленок», улица Сибирская, 47 На семейные и массовые катания в зимнем сезоне 2024-2025 в Перми приглашает ледовый каток, расположенный во Дворце спорта «Орленок». Покататься на коньках здесь можно по воскресеньям с 20.00 до 22.00 часов. Вход без возрастных ограничений. Коньки можно взять свои или взять напрокат. Для фигуристов старше 18 лет в декабре 2024 года во Дворце спорта «Орленок» организованы ночные катания, которые проходят в атмосфере приглушенного света и музыки. Они проходят каждую пятницу и субботу с 23:30 до 01:30. Стадион «Динамо», улица Краснова, 1 Открытый ледовый каток уже залит на стадионе «Динамо» в Перми, который расположен недалеко от парка имени Горького. Выход на лед и прокат оплачиваются отдельно. Режим работы: будни — с 19:00 до 22:00, выходные и праздничные дни — с 15:00 до 22:00. В новогодние каникулы время часы работы катка могут быть изменены. В Орджоникидзевском районе можно посетить стадион «Молния» (улица Волховская, 26), в Кировском районе — стадион «Спутник» (улица Мензелинская, 12), в Индустриальном — каток у «Столицы» (улица Мира, 43/1). В Дзержинском районе 30 декабря откроется каток на площади перед Театром Театром. В Перми также работают десятки бесплатных катков в разных районах города Дзержинский район Индустриальный район Кировский район Мотовилихинский район Орджоникидзевский район Свердловский район В Ленинском районе 28 декабря будет залит каток на набережной. Каток будет работать до 9 февраля. А привычного катка на стадионе «Энергия» больше не существует, так как на стадионе уложено новое футбольное поле, и заливаться оно не будет. Прежде чем отправиться на каток, следует заранее уточнять, не произошло ли изменений в расписании его работы.
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