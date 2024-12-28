Где в Перми можно покататься на коньках

В Перми с наступлением зимы начали активно открываться катки, на которых все желающие горожане могут покататься на коньках. На сегодня работают уже десятки катков — крытых и открытых. URA.RU накануне новогодних каникул подготовило подборку мест, где могут провести время все любители данного вида активного отдыха.
Стадион «Трудовые резервы», улица Патриса Лумумбы, 2
Один из старейших катков города. Там все желающие могут покататься на коньках ежедневно с 9.00 до 22.00 часов. Во время технологического перерыва в будни с 16.30 до 17.30, в выходные и праздничные дни с 15.00 до 16.00 доступ на ледовое поле закрыт. Катание на коньках здесь платное. Для гостей организуются теплая раздевалка, гардероб, кафе и туалет.
Стадион «Орленок», улица Сибирская, 47
На семейные и массовые катания в зимнем сезоне 2024-2025 в Перми приглашает ледовый каток, расположенный во Дворце спорта «Орленок». Покататься на коньках здесь можно по воскресеньям с 20.00 до 22.00 часов. Вход без возрастных ограничений. Коньки можно взять свои или взять напрокат. Для фигуристов старше 18 лет в декабре 2024 года во Дворце спорта «Орленок» организованы ночные катания, которые проходят в атмосфере приглушенного света и музыки. Они проходят каждую пятницу и субботу с 23:30 до 01:30.
Стадион «Динамо», улица Краснова, 1
Открытый ледовый каток уже залит на стадионе «Динамо» в Перми, который расположен недалеко от парка имени Горького. Выход на лед и прокат оплачиваются отдельно. Режим работы: будни — с 19:00 до 22:00, выходные и праздничные дни — с 15:00 до 22:00. В новогодние каникулы время часы работы катка могут быть изменены.
В Орджоникидзевском районе можно посетить стадион «Молния» (улица Волховская, 26), в Кировском районе — стадион «Спутник» (улица Мензелинская, 12), в Индустриальном — каток у «Столицы» (улица Мира, 43/1). В Дзержинском районе 30 декабря откроется каток на площади перед Театром Театром.
В Перми также работают десятки бесплатных катков в разных районах города
Дзержинский район
- при стадионе «Локомотив» (улица Боровая, 32)
- у школы «Приоритет» (улица Мильчакова, 22)
- улица Мильчакова, 34
- улица Подлесная, 37
- у школы №44 (улица Маяковского, 33)
- у школы «Мастерград» (улица Костычева, 33)
- хоккейная коробка ПГППК (улица Хабаровская, 36)
- лыжная база ПГНИУ, улица Гатчинская, 15
Индустриальный район
- каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а)
- у Лицея №4 (улица Танкистов, 56)
- при ТСЖ «Весна» (улица Советской Армии, 37)
- улица Свиязева, 15
- улица Геологов, 1
Кировский район
- стадион «Спутник» (улица Мензелинская, 12)
- улица Маршала Рыбалко, 99в
- улица Адмирала Ушакова, 55
- улица Богдана Хмельницкого, 11/2
- стадион «Авангард» (улица Светлогорская,14)
Мотовилихинский район
- улица Лебедева, 13
- улица Уинская, 15
Орджоникидзевский район
- СШОР «Звезда» по футболу (улица Волховская, 26)
- стадион «Гайва» на улице Карбышева, 52,
- улица Кабельщиков 17
- улица Льва Лаврова, 16
- лыжная база СШОР «Летающий лыжник» (улица Академика Веденеева,101)
- стадион «Бумажник» (улица Корсуньская, 20)
- у школы № 79 (улица Томская, 30)
Свердловский район
- хоккейная коробка СК «Победа» (улица Обвинская, 9)
- улица Вижайская,14
- улица Яблочкова,17/1
- стадион «Звезда» (улица Куйбышева, 95)
- улица Героев Хасана, 3а
- улица Революции, 9
- улица Бродовское кольцо, 10
- улица Лебединская, 91
- 25 Октября, 68
- Казахская 71а
- Солдатова, 8
В Ленинском районе 28 декабря будет залит каток на набережной. Каток будет работать до 9 февраля. А привычного катка на стадионе «Энергия» больше не существует, так как на стадионе уложено новое футбольное поле, и заливаться оно не будет.
Прежде чем отправиться на каток, следует заранее уточнять, не произошло ли изменений в расписании его работы.
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