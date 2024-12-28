Где в Перми можно покататься на коньках

В Перми перед новогодними праздниками открылись десятки катков

28 декабря 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

В Перми открыто более 50 катков Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми с наступлением зимы начали активно открываться катки, на которых все желающие горожане могут покататься на коньках. На сегодня работают уже десятки катков — крытых и открытых. URA.RU накануне новогодних каникул подготовило подборку мест, где могут провести время все любители данного вида активного отдыха. Стадион «Трудовые резервы» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Стадион «Трудовые резервы», улица Патриса Лумумбы, 2 Один из старейших катков города. Там все желающие могут покататься на коньках ежедневно с 9.00 до 22.00 часов. Во время технологического перерыва в будни с 16.30 до 17.30, в выходные и праздничные дни с 15.00 до 16.00 доступ на ледовое поле закрыт. Катание на коньках здесь платное. Для гостей организуются теплая раздевалка, гардероб, кафе и туалет. Стадион «Орленок», улица Сибирская, 47 В «Орленке» организованы ночные катания Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На семейные и массовые катания в зимнем сезоне 2024-2025 в Перми приглашает ледовый каток, расположенный во Дворце спорта «Орленок». Покататься на коньках здесь можно по воскресеньям с 20.00 до 22.00 часов. Вход без возрастных ограничений. Коньки можно взять свои или взять напрокат. Для фигуристов старше 18 лет в декабре 2024 года во Дворце спорта «Орленок» организованы ночные катания, которые проходят в атмосфере приглушенного света и музыки. Они проходят каждую пятницу и субботу с 23:30 до 01:30. Стадион «Динамо» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Стадион «Динамо», улица Краснова, 1 Открытый ледовый каток уже залит на стадионе «Динамо» в Перми, который расположен недалеко от парка имени Горького. Выход на лед и прокат оплачиваются отдельно. Режим работы: будни — с 19:00 до 22:00, выходные и праздничные дни — с 15:00 до 22:00. В новогодние каникулы время часы работы катка могут быть изменены. В Орджоникидзевском районе можно посетить стадион «Молния» (улица Волховская, 26), в Кировском районе — стадион «Спутник» (улица Мензелинская, 12), в Индустриальном — каток у «Столицы» (улица Мира, 43/1). В Дзержинском районе 30 декабря откроется каток на площади перед Театром Театром. В Перми также работают десятки бесплатных катков в разных районах города Дзержинский район при стадионе «Локомотив» (улица Боровая, 32)

у школы «Приоритет» (улица Мильчакова, 22)

улица Мильчакова, 34

улица Подлесная, 37

у школы №44 (улица Маяковского, 33)

у школы «Мастерград» (улица Костычева, 33)

хоккейная коробка ПГППК (улица Хабаровская, 36)

лыжная база ПГНИУ, улица Гатчинская, 15 Индустриальный район каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а)

у Лицея №4 (улица Танкистов, 56)

при ТСЖ «Весна» (улица Советской Армии, 37)

улица Свиязева, 15

улица Геологов, 1 Кировский район стадион «Спутник» (улица Мензелинская, 12)

улица Маршала Рыбалко, 99в

улица Адмирала Ушакова, 55

улица Богдана Хмельницкого, 11/2

стадион «Авангард» (улица Светлогорская,14) Мотовилихинский район улица Лебедева, 13

улица Уинская, 15 Орджоникидзевский район СШОР «Звезда» по футболу (улица Волховская, 26)

стадион «Гайва» на улице Карбышева, 52,

улица Кабельщиков 17

улица Льва Лаврова, 16

лыжная база СШОР «Летающий лыжник» (улица Академика Веденеева,101)

стадион «Бумажник» (улица Корсуньская, 20)

у школы № 79 (улица Томская, 30) Свердловский район хоккейная коробка СК «Победа» (улица Обвинская, 9)

улица Вижайская,14

улица Яблочкова,17/1

стадион «Звезда» (улица Куйбышева, 95)

улица Героев Хасана, 3а

улица Революции, 9

улица Бродовское кольцо, 10

улица Лебединская, 91

25 Октября, 68

Казахская 71а

Солдатова, 8 Каток на набережной готовится к открытию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Ленинском районе 28 декабря будет залит каток на набережной. Каток будет работать до 9 февраля. А привычного катка на стадионе «Энергия» больше не существует, так как на стадионе уложено новое футбольное поле, и заливаться оно не будет. Прежде чем отправиться на каток, следует заранее уточнять, не произошло ли изменений в расписании его работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с наступлением зимы начали активно открываться катки, на которых все желающие горожане могут покататься на коньках. На сегодня работают уже десятки катков — крытых и открытых. URA.RU накануне новогодних каникул подготовило подборку мест, где могут провести время все любители данного вида активного отдыха. Стадион «Трудовые резервы», улица Патриса Лумумбы, 2 Один из старейших катков города. Там все желающие могут покататься на коньках ежедневно с 9.00 до 22.00 часов. Во время технологического перерыва в будни с 16.30 до 17.30, в выходные и праздничные дни с 15.00 до 16.00 доступ на ледовое поле закрыт. Катание на коньках здесь платное. Для гостей организуются теплая раздевалка, гардероб, кафе и туалет. Стадион «Орленок», улица Сибирская, 47 На семейные и массовые катания в зимнем сезоне 2024-2025 в Перми приглашает ледовый каток, расположенный во Дворце спорта «Орленок». Покататься на коньках здесь можно по воскресеньям с 20.00 до 22.00 часов. Вход без возрастных ограничений. Коньки можно взять свои или взять напрокат. Для фигуристов старше 18 лет в декабре 2024 года во Дворце спорта «Орленок» организованы ночные катания, которые проходят в атмосфере приглушенного света и музыки. Они проходят каждую пятницу и субботу с 23:30 до 01:30. Стадион «Динамо», улица Краснова, 1 Открытый ледовый каток уже залит на стадионе «Динамо» в Перми, который расположен недалеко от парка имени Горького. Выход на лед и прокат оплачиваются отдельно. Режим работы: будни — с 19:00 до 22:00, выходные и праздничные дни — с 15:00 до 22:00. В новогодние каникулы время часы работы катка могут быть изменены. В Орджоникидзевском районе можно посетить стадион «Молния» (улица Волховская, 26), в Кировском районе — стадион «Спутник» (улица Мензелинская, 12), в Индустриальном — каток у «Столицы» (улица Мира, 43/1). В Дзержинском районе 30 декабря откроется каток на площади перед Театром Театром. В Перми также работают десятки бесплатных катков в разных районах города Дзержинский район Индустриальный район Кировский район Мотовилихинский район Орджоникидзевский район Свердловский район В Ленинском районе 28 декабря будет залит каток на набережной. Каток будет работать до 9 февраля. А привычного катка на стадионе «Энергия» больше не существует, так как на стадионе уложено новое футбольное поле, и заливаться оно не будет. Прежде чем отправиться на каток, следует заранее уточнять, не произошло ли изменений в расписании его работы.