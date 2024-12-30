Челябинцам напомнили телефоны экстренных служб на новогодние праздники

31 декабря 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Экстренные службы региона работают в усиленном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Челябинской области напомнили контакты экстренных служб для вызова помощи в новогодние праздники. Информация опубликована в telegram-канале Министерства общественной безопасности региона. Основные из телефонных номеров — пожарной службы, полиции, скорой помощи и газовой службы, которые доступны по стационарной связи 01, 02, 03 и 04, а также по мобильной — 101, 102, 103 и 104. «Кроме того, доступен универсальный номер для экстренных вызовов — 112. Он работает даже в случае отсутствия сим-карты в телефоне или ее блокировки», — уточнили в ведомстве. Для вызова спасателей в Челябинске можно использовать номер 051. Также действуют специальные номера для связи с поисково-спасательной службой Челябинской области — +7(351)735-09-11 и +7(351)720-20-99. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Челябинской области напомнили контакты экстренных служб для вызова помощи в новогодние праздники. Информация опубликована в telegram-канале Министерства общественной безопасности региона. Основные из телефонных номеров — пожарной службы, полиции, скорой помощи и газовой службы, которые доступны по стационарной связи 01, 02, 03 и 04, а также по мобильной — 101, 102, 103 и 104. «Кроме того, доступен универсальный номер для экстренных вызовов — 112. Он работает даже в случае отсутствия сим-карты в телефоне или ее блокировки», — уточнили в ведомстве. Для вызова спасателей в Челябинске можно использовать номер 051. Также действуют специальные номера для связи с поисково-спасательной службой Челябинской области — +7(351)735-09-11 и +7(351)720-20-99.