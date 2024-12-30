30 декабря 2024

Челябинцам напомнили телефоны экстренных служб на новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Экстренные службы региона работают в усиленном режиме Фото:

Жителям Челябинской области напомнили контакты экстренных служб для вызова помощи в новогодние праздники. Информация опубликована в telegram-канале Министерства общественной безопасности региона.

Основные из телефонных номеров — пожарной службы, полиции, скорой помощи и газовой службы, которые доступны по стационарной связи 01, 02, 03 и 04, а также по мобильной — 101, 102, 103 и 104. «Кроме того, доступен универсальный номер для экстренных вызовов — 112. Он работает даже в случае отсутствия сим-карты в телефоне или ее блокировки», — уточнили в ведомстве.

Для вызова спасателей в Челябинске можно использовать номер 051. Также действуют специальные номера для связи с поисково-спасательной службой Челябинской области — +7(351)735-09-11 и +7(351)720-20-99.

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Жителям Челябинской области напомнили контакты экстренных служб для вызова помощи в новогодние праздники. Информация опубликована в telegram-канале Министерства общественной безопасности региона. Основные из телефонных номеров — пожарной службы, полиции, скорой помощи и газовой службы, которые доступны по стационарной связи 01, 02, 03 и 04, а также по мобильной — 101, 102, 103 и 104. «Кроме того, доступен универсальный номер для экстренных вызовов — 112. Он работает даже в случае отсутствия сим-карты в телефоне или ее блокировки», — уточнили в ведомстве. Для вызова спасателей в Челябинске можно использовать номер 051. Также действуют специальные номера для связи с поисково-спасательной службой Челябинской области — +7(351)735-09-11 и +7(351)720-20-99.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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