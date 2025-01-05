Рождественские морозы нагрянут в Пермский край

В Рождество в Пермский край придут морозы до -20 градусов. Об этом предупредили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В Прикамье 6 и 7 января ожидается умеренно теплая погода с ночными похолоданиями. Снегопады будут небольшими на большей части и умеренными — на востоке края. Порывы ветра могут достигать 10 м/с . Температура воздуха ночами составит от 14 до 8 градусов ниже нуля, 7 января на севере похолодает до -20. Прогрев днем будет слабым: от -11 до -6 градусов», — указано в telgram-канале центра.
Пермякам ранее предсказывали теплые и снежные новогодние каникулы. По данным метеорологов, температурный фон весь месяц будет на один-два градуса выше нормы.
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